Koynunda akrep besledi! Akreplere kendini sokturan adamın şaşkınlık veren görüntüleri!

Antalya'nın Serik ilçesinde ormanda kesim işiyle uğraşan adam dağlarda bulduğu akreplere kendini sokturdup, kendini tedavi ettiğini iddia etti.

Dağlarda bulduğu akreplerle kendini nasıl tedavi ettiğini sır olduğunu ileri süren adam, "Bunun sırrını vermem ama hayvan sevgim çok fazladır"

"Bazı insanlar vardır hayvanlar kadar değeri yoktur, benim için en yırtıcı hayvan bile benim için değerlidir. 10 tane akrebi getirin kendimi soktururum hiçbir şekilde etkilenmem. Yılanlarla ve domuzlarla karşılaşıyorum hiçbir şekilde korkmuyorum.Görenler sen vahşi bir insansın" diyor.

Biz toroslarda yaşadığımız için hayvanlardan etkilenmiyorum.

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