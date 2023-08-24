Belediye işçisinin ayağına demir saplandı! Ağacı budamak isterken, düşerek feci şekilde yaralandı

Tekirdağ Çorlu'da cami avlusunda budamak için çıkığı ağaçta dengesini kaybederek düşen belediye işçisinin bacağına demir çubuk saplandı.
Reşadiye Mahallesi Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Süleymaniye Camii'ndeki ağaçları budamaya gelen Çorlu Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nde görevli Onur A., çıktığı ağaçta ayağının kayması nedeniyle dengesini kaybetti.
Korkuluk demirlerinin üzerine düşen Onur A.'nın bacağına demir saplandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası yaralı işçi ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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KAYNAK: İHA