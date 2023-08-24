Kıraathaneye kumar makinesi soktular!

Kastamonu'da polis ekipleri tarafından arama yapılan kıraathanede 2 adet elektronik kumar makinesi ele geçirildi.

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Kıraathaneye kumar makinesi soktular!

Kastamonu'da polis ekipleri tarafından arama yapılan kıraathanede 2 adet elektronik kumar makinesi ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, kumar oynatıldığı bilgisine ulaşılan kıraathanede arama yapıldı. Aramada 2 adet elektronik kumar makinesi ve makine içinde 3 bin 969 TL para ele geçirildi.

Kıraathaneye kumar makinesi soktular!

Olayla ilgili yakalanan 2 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

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KAYNAK: İHA

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