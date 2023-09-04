Akıma kapılan elektrikçinin feci sonu!

Edinilen bilgiye göre, olay, merkez Seyhan ilçesine bağlı Bey Mahallesinde meydana geldi.

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Akıma kapılan elektrikçinin feci sonu!

Adana'da akıma kapılan elektrikçi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, olay, merkez Seyhan ilçesine bağlı Bey Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, elektrikçi Mehmet Önen, tesisat işlemi için mahalledeki inşaat halindeki 2 katlı evin damına çıktı. Önen, elektrik direğine uzandığı sırada akıma kapıldı. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekibi, elektrikçinin öldüğünü belirledi. Cenaze otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Akıma kapılan elektrikçinin feci sonu!

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KAYNAK: İHA

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