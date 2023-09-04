HKP Genel Başkanı elini kana buladı!

Üsküdar'da budanmış ağaçları toplayan komşularıyla tartışan Halkın Kurtuluş Partisi Genel Başkanı Nurullah ANKUT, komşusunu bıçaklayarak yaraladı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün Üsküdar Güzeltepe Mahallesi Ganimet sokakta meydana geldi. İddiaya göre, metruk binanın bahçesinde daha önceden budanmış olan ağaçları sahibinden izin alarak R.A. , eşi H. A. ve H. A. toplamaya geldi. Halkın Kurtuluş Partisi Genel Başkanı Nurullah ANKUT ve oğlu H.E. ise yaş ağaçların kesildiğini iddia ederek budanmış ağaçları toplayan kişilerle tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede bıçaklı ve sopalı kavgaya dönüştü. Kavga sonucu yaralanan Nurullah Ankut ve oğlu götürüldüğü hastanenin ardından emniyette ifade vererek adliyeye sevk edildi. 2 bıçak darbesiyle yaralanan R.A.'nın ise tedavisi kaldırıldığı Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde devam etmekte. Öte yandan, yaşanan kavga anı bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Emniyette ifade veren H.A., "Komşumun bahçesinden komşundan izin alarak odunları topluyorduk. Yan binada ikamet eden Nurullah isimli şahıs "Siz hırsız mısınız, bekleyin geliyorum" diyerek bize çıkıştı. Nurullah isimli şahıs elindeki bıçak ile eşim R.A.'yı göğsünden bıçakladı. Şikayetçiyim" dedi.

Nurullah Ankut ise, "Ben hayvan ve doğa sever bir vatandaşım. R.A. ile aramızda daha önceden sokak da hayvan beslediğim için aramızda anlaşmazlık çıkmış bu konudan dolayı da onlarla da husumetimiz vardır. R.A., R.A'nın eşi ve H.A. sokağımızda bulunan metruk yapının bahçesine girerek daha önceden kestirdikleri kurumuş olan ağaçları motorlu testere ve başka kesici aletler ile kesmeye ve yeşil dalları da keseceklerini aralarında konuşurlarken yukarıdan bir süre izledim. Size ait olmayan dalları keserek götürmek haram değil mi, dedim. Şahıslar da bana sahibinden izin aldık dediler. Bana küfür ettiler. Bu olayda oğlum kimseye saldırmadık" dedi.

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Hastanede tedavi gören R.A., "Ailemle dalları kesmeye başladık. Nurullah'da bize küfür etmeye başladı. Aşağı indiler yine küfür etmeye başladılar. Bize sopayla saldırmaya başladılar. Nefesim kesildi yere yığıldım. Oğlu beni tuttu babası da bıçakladı" dedi.

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