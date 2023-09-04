Gümüşhane’de, akılları durduran olay!

Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde iki amcaoğlu arasında çıkan kavganın ardından sevdiği gencin intihar ettiğini duyduktan sonra canına kıyan 22 yaşındaki Havva Bayrak gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı.

GÜMÜŞHANE'DE FİLM GİBİ OLAY

İlçeye bağlı Özkürtün Beldesinin Süme Mahallesinde dün gece gerçekleşen olayda Salihcan Kaya (21) amcasının oğlu S.K. (20) ile kız meselesi yüzünden tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesinin ardından çıkan arbedede Salihcan Kaya elindeki bıçakla S.K.'yı boğazından bıçakladı. Kanlar içinde yere serilen S.K.'yı gören Salihcan Kaya ise kuzeninin öldüğünü düşünerek evine giderek silahla intihar etti. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri Salihcan Kaya ve S.K'ya olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Kürtün Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan yaralılardan silahla intihar eden Salihcan Kaya burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Salihcan Kaya'nın sevgilisi olduğu iddia edilen Havva Bayrak ise (22) ise ölüm haberini alınca evindeki silahla intihar etti. Ağır yaralı olarak Gümüşhane Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Havva Bayrak burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayda ağır yaralanan S.K, Gümüşhane Devlet Hastanesindeki müdahalesinin ardından gece yarısı Trabzon'daki hastanede tedavi altına alındı.

Yapılan otopsisinin ardından Süme Mahallesine getirilen Bayrak'ın cenazesi helallik alınmasının ardından öğle namazına müteakip evlerinin önündeki alanda kılınan cenaze namazının ardından aile kabristanında toprağa verildi. Genç yaşta kızlarını toprağa veren Bayrak ailesi bireylerinin güçlükle ayakta durduğu cenaze namazını ilçe müftüsü İsa Akbaş kıldırırken, cenaze namazına Kürtün Kaymakamı Okan Dağlı, Kürtün Belediye Başkanı Enver Şen, Özkürtün Belediye Başkanı Yakup Turgut, babası Salih Bayrak, aile bireyleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Haberin Devamı

Olayda hayatını kaybeden Salihcan Kaya (21) ise ikindi namazının ardından aynı yerde toprağa verilecek. Kavgada yaralanan S.K'nın (20) tedavisi sevk edildiği Trabzon KTÜ Farabi Tıp Fakültesi hastanesinde devam ediyor.

Anne Sütünün Faydaları Arasına Bir Yenisi Daha Eklendi! İşte Karşınızda Mucizeler ile Dolu Beyaz Cevher!

BİM Market'ten dev kampanya! Fiyatları dip yaptı, 12 Eylül'e kadar geçerli olacak yeni ürün listesini yayınladı

Canan Karatay Kritik Açıklamayı Yaptı: “Uyurken Bile Kilo Verdiriyor!” Vücuttaki Yağlara Son Verin

İzmit Pişmaniyesi gündem oldu! Festival yurtdışında ses getirdi

50 bin öğrenciye kırtasiye desteği, Kitaplar devletten, defterler Tuzla Belediyesi’nden

Görenleri hayretler içine düşüren boğa! Gel deyince geliyor, dur deyince duruyor, sahibini ikiletmiyor!

Otomobil almak isteyenler için tam zamanı! İkinci el otomobil fiyatları yüzde 10 düştü

Ünlü sanatçıyı üzen haber! Amcası vefat edince konseri iptal edildi!

Kurtlar Vadisi’nin Çeto'suydu, Artık Tanınmaz Halde! Şefik Onatoğlu'nun Son Hali Ağızları Açık Bıraktı!

Komşular birbirine girdi! Yüksek ses ve küfürlü konuşma olay çıkardı!

Ankara'da şaşkınlık veren olay! Yol verme kavgasında yanlışlıkla eşini vurdu!

Son dakika... Ankara'da F-4 uçağından kopan parça açık otoparka düştü! Olay yerinden ilk görüntüler!

Taksim'de kadın dilencilerin 'yer kavgası'nda sopa ve satırlar konuştu! O dehşet verici anlar kamerada!

Belediye başkanının çok özel günü! Kendi kızının nikâhını kıymak ona nasip oldu

Bu Ayrıntıyı Görebildiniz Mi? Dünyadaki 8 Milyar İnsandan Sadece Birkaç Tanesi Bunları Görebiliyor! Dünyanın En zor Dikkat Testi!

Sosyal medyada bunu da yaptılar! Bedava yemek için ’Mevlüt Bulma’ grubu kurdular

İkinci Aydın Doğan vakası! Ali Koç'a tepki yağıyor! Eli cebinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile konuşmasına büyük tepki oluştu

Kiralık ev tutup, uyuşturucu sattı!

Dikkat! Bu Burçlar Önüne Gelene Yalan Atıyor! İşte Asla İnanmamanız Gereken O Burçlar

SGK ve Bağ-Kur emeklisi ve kiracıları ilgilendiriyor! Memur ve emekli maaşlarına zam ile kira artış oranı belli oldu

Araç sahiplerini üzen haber! Bu gece yarısı zam geliyor!

Çifte MTV için dava uyarısı! O tarih yaklaşıyor, MTV iptal edilecek mi?

Altında son durum ne? Gram, çeyrek ne kadar? 4 Eylül güncel altın fiyatları

Sigaraya paket başı 5 lira zam daha! Tiryakiler kara kara düşünüyor! İşte Güncel sigara fiyatları