Komşular birbirine girdi! Yüksek ses ve küfürlü konuşma olay çıkardı!

Adıyaman'da, mahallede yüksek ve küfürlü konuşma nedeniyle komşular arasında kavga çıktı.

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Komşular birbirine girdi! Yüksek ses ve küfürlü konuşma olay çıkardı!

Adıyaman'da, mahallede yüksek ve küfürlü konuşma nedeniyle komşular arasında kavga çıktı.

Edinilen bilgilere göre, Siteler Mahallesi 2079 Sokak içerisinde yüksek ses ve küfürlü konuşmadan dolayı komşular arasında tartışma yaşandı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekiplerince kavga eden komşular sakinleştirildi. Ölen yada yaralananın olmadığı kavga yerinde kimsenin bir birinden şikayetçi olmaması üzerine kalabalığı dağıtan polis ekipleri olay yerinden ayrıldı.

Komşular birbirine girdi! Yüksek ses ve küfürlü konuşma olay çıkardı!

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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KAYNAK: İHA

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