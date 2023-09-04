İzmit Pişmaniyesi gündem oldu! Festival yurtdışında ses getirdi

Bu yıl 12'ncisini düzenlenen Uluslarası İzmit Pişmaniye, Müzik ve Dans Festivali Romanya'da ses getirmeyi başardı.

İzmit'in en önemli gastro ürünü pişmaniyenin ve kentin tanıtımı amacıyla bu yıl 12'ncisini düzenlenen Uluslararası İzmit Pişmaniye, Müzik ve Dans Festivali kentin farklı noktalarında yapılan etkinliklerle dolu dolu şekilde geçti. Festival için dünyanın birçok bölgesinden Kocaeli'ye gelen bando ve halk oyunları grupları etkileyici performanslar ile vatandaşları büyüledi. IGF Başkanı Prof. Dr. Dorel Cosma'nın katılımlarıyla gerçekleşen 12.Uluslarası İzmit Pişmaniye, Müzik ve Dans Festivali, Romanya devlet televizyonunda bir saatlik gösterim ile ülke sınırlarını aştı.

Yapılan gösterimde IGF Başkanı Prof. Dr. Dorel Cosma, İzmit Belediyesi'nin kendisine takdim ettiği hediyeler ile birlikte program sunumunu gerçekleştirdi. İzmit pişmaniyesi yurt dışında önemli tanıtım imkanı buldu.

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