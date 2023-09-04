Kurtuluş etkinliklerinde 15 kazan keşkek dağıtıldı

Aydın'ın Kuyucak ilçesi Horsunlu Mahallesi'nde 4 Eylül kurtuluş etkinliklerinin 101. yılında çerçevesinde Kuyucak Belediyesi tarafından keşkek hayrı düzenlendi.

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Kurtuluş etkinliklerinde 15 kazan keşkek dağıtıldı

Aydın'ın Kuyucak ilçesi Horsunlu Mahallesi'nde 4 Eylül kurtuluş etkinliklerinin 101. yılında çerçevesinde Kuyucak Belediyesi tarafından keşkek hayrı düzenlendi. Horsunlu tören alanında gerçekleşen programda 15 kazan keşkek, vatandaşlara dağıtıldı.

Kuyucak Belediye Başkanı Mehmet Çömden, "Bugün, tarih boyunca özgür yaşamış ve bundan sonrada özgür ve bağımsız yaşayacak olan, Türk ulusunun şan ve şeref tabloları ile dolu şehit ve gazilerimizin kahramanlıkları ile destanlaşan, Horsunlu mahallemizin kurtuluş bayramını kutluyoruz. Horsunlumuzun kurtuluşunun 101. yılı kutlu olsun. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehitlerimizin ruhu şad olsun" dedi.

Kurtuluş etkinliklerinde 15 kazan keşkek dağıtıldı

Programa Kuyucak Kaymakamı Fehmi Sinan Niyazi, Kuyucak Belediye Başkanı Mehmet Çömden, AK Parti Kuyucak İlçe Başkanı Ali Güçlü, belediye meclis üyeleri ve daire amirleri katıldı.

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KAYNAK: İHA

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