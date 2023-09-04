Kurtuluş etkinliklerinde 15 kazan keşkek dağıtıldı

Aydın'ın Kuyucak ilçesi Horsunlu Mahallesi'nde 4 Eylül kurtuluş etkinliklerinin 101. yılında çerçevesinde Kuyucak Belediyesi tarafından keşkek hayrı düzenlendi. Horsunlu tören alanında gerçekleşen programda 15 kazan keşkek, vatandaşlara dağıtıldı.

Kuyucak Belediye Başkanı Mehmet Çömden, "Bugün, tarih boyunca özgür yaşamış ve bundan sonrada özgür ve bağımsız yaşayacak olan, Türk ulusunun şan ve şeref tabloları ile dolu şehit ve gazilerimizin kahramanlıkları ile destanlaşan, Horsunlu mahallemizin kurtuluş bayramını kutluyoruz. Horsunlumuzun kurtuluşunun 101. yılı kutlu olsun. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehitlerimizin ruhu şad olsun" dedi.

Programa Kuyucak Kaymakamı Fehmi Sinan Niyazi, Kuyucak Belediye Başkanı Mehmet Çömden, AK Parti Kuyucak İlçe Başkanı Ali Güçlü, belediye meclis üyeleri ve daire amirleri katıldı.

Anne Sütünün Faydaları Arasına Bir Yenisi Daha Eklendi! İşte Karşınızda Mucizeler ile Dolu Beyaz Cevher!

BİM Market'ten dev kampanya! Fiyatları dip yaptı, 12 Eylül'e kadar geçerli olacak yeni ürün listesini yayınladı

Canan Karatay Kritik Açıklamayı Yaptı: “Uyurken Bile Kilo Verdiriyor!” Vücuttaki Yağlara Son Verin

Gümüşhane’de, akılları durduran olay!

Haberin Devamı

Bilal Erdoğan'dan İYİ Partili Turan Çömez'e olay tepki! Uzattığı eli görmezden geldi elini sıkmadı

İzmit Pişmaniyesi gündem oldu! Festival yurtdışında ses getirdi

50 bin öğrenciye kırtasiye desteği, Kitaplar devletten, defterler Tuzla Belediyesi’nden

Görenleri hayretler içine düşüren boğa! Gel deyince geliyor, dur deyince duruyor, sahibini ikiletmiyor!

Otomobil almak isteyenler için tam zamanı! İkinci el otomobil fiyatları yüzde 10 düştü

Ünlü sanatçıyı üzen haber! Amcası vefat edince konseri iptal edildi!

Kurtlar Vadisi’nin Çeto'suydu, Artık Tanınmaz Halde! Şefik Onatoğlu'nun Son Hali Ağızları Açık Bıraktı!

Komşular birbirine girdi! Yüksek ses ve küfürlü konuşma olay çıkardı!

Ankara'da şaşkınlık veren olay! Yol verme kavgasında yanlışlıkla eşini vurdu!

Son dakika... Ankara'da F-4 uçağından kopan parça açık otoparka düştü! Olay yerinden ilk görüntüler!

Taksim'de kadın dilencilerin 'yer kavgası'nda sopa ve satırlar konuştu! O dehşet verici anlar kamerada!

Belediye başkanının çok özel günü! Kendi kızının nikâhını kıymak ona nasip oldu

Bu Ayrıntıyı Görebildiniz Mi? Dünyadaki 8 Milyar İnsandan Sadece Birkaç Tanesi Bunları Görebiliyor! Dünyanın En zor Dikkat Testi!