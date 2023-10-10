Başkan Şahin’ 12’nci sınıfa giden öğrencilere müjde verdi!

Gaziantep Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 2023 Yılı Ekim Ayı Dönem Toplantısı'nın 1'inci Birleşimi Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in başkanlığında Karkamış'ta toplandı.

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Başkan Şahin’ 12’nci sınıfa giden öğrencilere müjde verdi!

Gaziantep Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 2023 Yılı Ekim Ayı Dönem Toplantısı'nın 1'inci Birleşimi Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in başkanlığında Karkamış'ta toplandı.

Karkamış Belediyesi Meclis Toplantı Salonu'nda yapılan birleşimde gündeme getirilen ek maddede il genelindeki 12'nci sınıf öğrencilerine bin lira eğitim desteği verilmesi kabul edildi. Eğitim desteği için başvurular, "Kadın Dostu Kent Gaziantep" mobil uygulamasından yapılacak. Sistemde başvurular açıldıktan sonra değerlendirilip annelerin banka hesaplarına yatırılmaya başlayacak.

"Ekopark bu bölge için olağanüstü bir cazibe merkezi olacak"

Karkamış ilçesine yapılan projeler ve destekler hakkına sunum yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin bu bölgenin Manyas'ta bulunan kuş çeşitliliğine sahip olduğunu ve bunun dünyaya tanıtılması gerektiğini belirterek, "Üst yapıda da yolda da Karkamış'a destek olduk enerji ve çevre projeleri ile Barak Ovası'nın suya kavuşma projesi çok önemli buna devam etmemiz lazım. Doğal gaz çalışmamız devam ediyor. Sosyal tesisiler, taziye evleri, her ilçeye bir yüzme havuzu projesi çerçevesinde yüzme havuzu, halı saha yaptık. Ankara Medeniyetler Müzesi'ndeki Karkamış eserlerini istedik onları müzelerimize yerleştirdik. Ekopark bu bölge için olağanüstü bir cazibe merkezi olacak bunlar şehirde yaptığımız kültür çalışmalarının birer örnekleri. GASMEK'lerimiz her ilçede olduğu gibi burada da var. Çiftçimize mazot desteğine devam ediyoruz. Çiftçi kartlara yükleme yapıyoruz. Ekolojik köy çalışması bu bölge içinde planlarımız arasında yer alıyor" diye konuştu.

Başkan Şahin’ 12’nci sınıfa giden öğrencilere müjde verdi!

Özbekistan Cumhuriyetinin Semerkant Belediyesi ile kardeş şehir ilişkisi kurulacak

Mecliste ayrıca Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Özbekistan Cumhuriyeti'nde bulunan Semerkant Belediyesi arasında ortak projeleri geliştirmek ve yürütmek için "Kardeş Şehir" ilişkisinin kurulmasının ve resmi protokolün imzalanması için belediye bünyesinde tüm girişimlerin yapılması yetkilendirme kararı meclis tarafından oy birliğiyle kabul edildi.

Başkan Şahin’ 12’nci sınıfa giden öğrencilere müjde verdi!

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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