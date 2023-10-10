Dikkatsiz sürücü, yol çizgilerini çizen römorka arkadan çarptı!

Eskişehir istikametinde ilerleyen yol ve çizgilerini çizen aracın arkasına takılı uyarıcı işaretleri taşıyan römorka çarpan araç içerisindeki iki kişi yaralandı.
UYARICI İŞARETİ BİLE FARK ETMEDİ
Kaza, Sivrihisar-Eskişehir karayolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre Eskişehir istikametine doğru seyreden hafif ticari araç, aynı yöne doğru ilerleyen karayolundaki çizgileri çizen görevli kamyonetin arkasında takılı uyarıcı işaretleri taşıyan römorku fark etmeyerek çarptı. İddiaya göre hafif ticari araçta bulunan iki kişi yaralanarak, hastaneye kaldırıldı. Araç ve uyarıcı işaret taşıyan römork çekici marifetiyle yoldan kaldırıldı.
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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)