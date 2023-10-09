Atatürk’ün hatırası Tarihi Erzincan Lisesinde, özenle muhafaza ediliyor

Tarihi Erzincan Lisesi, Mustafa Kemal Atatürk'e hediye edilmiş tarihi öneme sahip piyonlardan bir tanesine ev sahipliği yapıyor.

ATATÜRK'ÜN HATIRASI OLAN PİYANO ÖZENLE MUHAFAZA EDİLİYOR

1937'de Rusya'dan Atatürk'e hediye edilmiş üzerinde tarihin izlerini barındıran 8 piyanodan bir tanesinin yer aldığı Erzincan Lisesi, 1963 mezunlarının bir sınıfı müzeye dönüştürmesiyle piyano ile birlikte çeşitli eserleri de günümüze ulaştırıyor. Eski yıllarda kullanılan ders araç gereçleri, öğrenci kayıt defterleri, Atatürk'ün piyanosu, Atatürk'ün vefat ettiği yılda yayınlanan gazetelerin orijinalleri, okulun geçmiş yıllarda kazandığı kupalar ve eskiye dayalı birçok eğitim materyallerinin yer aldığı müzede okulun tarihi geçmişine ışık tutulmasının yanı sıra geçmiş yıllardaki eğitim ve öğretimin nasıl yapıldığına ilişkin bilgilerde veriliyor.

Köye inen ayı dehşeti yaşattı! Yaşlı adamı kurtarmak için ayıyı öldürmek zorunda kaldılar!

Berfu Yenenler'den Adnan Oktar itirafı: Son anda kurtuldum

Fenerbahçe'nin Dzeko penaltı kararı doğrumu? Erman Toroğlu'ndan çok konuşulacak yorum

Mehmet Ali Erbil, sonunda isyan etti 42 yaş küçük sevgilisi Gülseren Ceylan'ın istekleri bezdirdi sonunda ayrıldı

Döviz bürosunda büyük hata! Dikkatsizlik 25 bin TL'ye mâl oldu! Şimdi döviz çalışanları her yerde o kadınları arıyor!

HDP İzmir il eş başkanı ve ilçe başkanına gözaltı kararı!

Haberin Devamı

14. Geleneksel Rahvan At Yarışları nefes kesti, attan düşen genç kadın yaralandı

Gıda, Elektrik ve yakıt yok! İsrail'den Gazze'ye tam abluka emri!

İsrail Hamas savaşı büyüyor, Çin'in tutumu merak ediliyordu, sessizliğini bozdu!

Piyasalar gergin, İsrail merkez bankası acil koduyla geçti, altın ve petrolde tansiyon yükseldi

TSK terörü bitirmeye kararlı! Suriye'nin kuzeyindeki terör kampları böyle vuruldu!

Kahramanmaraş’ta sınır dışı edilen yabancı uyruklu adam tekrar ülkeye giriş yaparak arkadaşını bıçakladı!

Sinop'ta gözü dönen koca dehşeti yaşattı! Eski eşine ateş etti, başka kadını yaraladı!

Kuaför salonunda korku dolu olay! Bir anda neye uğradıklarını şaşırdılar

İstanbul'da şehir merkezini domuzlar bastı, ilçe sakinleri korku dolu anlar yaşadı

Yaptığı ağır trafik kazası, Kongreye gitmesine engel olamadı!

EYT’den emekli oldular, İlk paralarıyla 3 bin kişiye mevlit okutup, yemek dağıttılar

Tarlada 5 lira, markette 30 liraya kadar çıkıyor!

İstanbul’da okula gitmeyip, dilenen çocuklar tek tek toplatıldı!

Altın, Dolar, Euro bu gün ne kadar? 9 Ekim Pazartesi güncel gram, çeyrek, Altın, Dolar, Euro fiyatları

İzmir'de Aktaşlar suç örgütü çökertildi! ’Kafes Operasyonu’nun 20 şüpheli adliyede

Malatya Yeşilyurt'ta 4.3'lük deprem!

Kışlık şifa hasadı başladı: Besin değeri yüksek kuşburnular toplanarak kışa hazırlanıyor

Ticaret bakanlığı açıkladı! Emlak sektöründe manipülasyon sona erecek, 54 milyonluk ceza yağdı

CHP, İstanbul il başkanı kim oldu, kongrede hangi aday kazandı? Cemal Canpolat mı, Özgür Çelik mi kazandı?

CHP'de kavgasız kongre yok, İstanbul kongresinde il başkan adayı Özgür Çelik'in konuşma esnasında arbede yaşandı

İsrail hedef gözetmeksizin Gazze'ye yönelik hava saldırıları sürüyor, bir çok sivil yerleşim yerlerine bomba yağdırıyor