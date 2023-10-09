Atatürk’ün hatırası Tarihi Erzincan Lisesinde, özenle muhafaza ediliyor

1937'de Rusya'dan Atatürk'e hediye edilmiş üzerinde tarihin izlerini barındıran 8 piyanodan bir tanesinin yer aldığı Erzincan Lisesi, 1963 mezunlarının bir sınıfı müzeye dönüştürmesiyle piyano ile birlikte çeşitli eserleri de günümüze ulaştırıyor.

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Atatürk’ün hatırası Tarihi Erzincan Lisesinde, özenle muhafaza ediliyor

Tarihi Erzincan Lisesi, Mustafa Kemal Atatürk'e hediye edilmiş tarihi öneme sahip piyonlardan bir tanesine ev sahipliği yapıyor.

ATATÜRK'ÜN HATIRASI OLAN PİYANO ÖZENLE MUHAFAZA EDİLİYOR

1937'de Rusya'dan Atatürk'e hediye edilmiş üzerinde tarihin izlerini barındıran 8 piyanodan bir tanesinin yer aldığı Erzincan Lisesi, 1963 mezunlarının bir sınıfı müzeye dönüştürmesiyle piyano ile birlikte çeşitli eserleri de günümüze ulaştırıyor. Eski yıllarda kullanılan ders araç gereçleri, öğrenci kayıt defterleri, Atatürk'ün piyanosu, Atatürk'ün vefat ettiği yılda yayınlanan gazetelerin orijinalleri, okulun geçmiş yıllarda kazandığı kupalar ve eskiye dayalı birçok eğitim materyallerinin yer aldığı müzede okulun tarihi geçmişine ışık tutulmasının yanı sıra geçmiş yıllardaki eğitim ve öğretimin nasıl yapıldığına ilişkin bilgilerde veriliyor.

Atatürk’ün hatırası Tarihi Erzincan Lisesinde, özenle muhafaza ediliyor

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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