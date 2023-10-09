Köye inen ayı dehşeti yaşattı! Yaşlı adamı kurtarmak için ayıyı öldürmek zorunda kaldılar!

Artvin'in Şavşat ilçesinde köye inen ayının saldırısına uğrayan yaşlı adam yaralandı. Çevredeki vatandaşların ayıyı öldürmesiyle kurtarılan şahıs, 112 ekiplerince yapılan müdahalenin ardından kaldırıldığı İlçe Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Şavşat'ın Cevizli köyünde merada otlakta bulunan hayvanlarını toplamak için evden çıkan Mustafa Bilen (82), köye inen ayının saldırısına uğradı. Saldırıya uğrayan yaşlı adamın feryadını duyan komşuları, bağrışmalarına rağmen yaşlı adamı bırakmayan ayıyı vurdu.

Vücudunun farklı yerlerinden yaralanan Bilen, 112 ekiplerince yapılan müdahalenin ardından hastaneye sevk edilerek tedavi altına alındı.

Olayın görgü tanıklarından Kadir Can, "Şavşat ilçesi Cevizli köyünde eşimle birlikte doğa yürüyüşüne çıkmıştık. O sırada aşağıdan bir yardım sesi duydum. Yardım edin diye bağrışlar duydum. Baktığımızda yaşlı bir kişinin ayıyla mücadele ettiğini gördüm. Hemen kayınbabamı aradım. Tüfeğini al burada ayı bir vatandaşa saldırmış dedim. Ayı vatandaşın ayaklarının üzerindeydi. Babam havaya bir el ateş etti ancak ayı uzaklaşmadı. Vatandaşı kurtarmak için bu kez ayıya ateş ettik. Sonra 112 ekiplerini arayarak yardım istedik. Önce Şavşat Devlet Hastanesi'ne, ardından Artvin'e götürdük" diye konuştu.

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