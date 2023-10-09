HDP İzmir il eş başkanı ve ilçe başkanına gözaltı kararı!

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, geçtiğimiz cuma günü sabahın ilk saatlerinde 3 şüpheliyi yakalamaya yönelik operasyon gerçekleştirdi.

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HDP İzmir il eş başkanı ve ilçe başkanına gözaltı kararı!

İzmir'de, terör örgütü PKK/KCK üyeliği şüphesiyle gözaltına alınan HDP İzmir il eş başkanları ve Buca İlçe Başkanı adliyeye sevk edildi.

PKK/KCK TERÖR ÖRGÜTÜ ÜYELİĞİ ŞÜPHESİYLE GÖZALTINA ALINDILAR

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, geçtiğimiz cuma günü sabahın ilk saatlerinde 3 şüpheliyi yakalamaya yönelik operasyon gerçekleştirdi. Adreslere gerçekleştirilen operasyonda, PKK/KCK terör örgütü üyeliği şüphesiyle Halkların Demokratik Partisi (HDP) İzmir il eş başkanları Vedat Çınar Altan ve Berna Çelik ile HDP Buca İlçe eş başkanı Nihat Türk gözaltına alındı.

HDP İzmir il eş başkanı ve ilçe başkanına gözaltı kararı! ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Gözaltına alınarak İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü'ne götürülen şüpheliler, buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

HDP İzmir il eş başkanı ve ilçe başkanına gözaltı kararı!

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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