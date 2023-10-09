HDP İzmir il eş başkanı ve ilçe başkanına gözaltı kararı!

İzmir'de, terör örgütü PKK/KCK üyeliği şüphesiyle gözaltına alınan HDP İzmir il eş başkanları ve Buca İlçe Başkanı adliyeye sevk edildi.
PKK/KCK TERÖR ÖRGÜTÜ ÜYELİĞİ ŞÜPHESİYLE GÖZALTINA ALINDILAR
İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, geçtiğimiz cuma günü sabahın ilk saatlerinde 3 şüpheliyi yakalamaya yönelik operasyon gerçekleştirdi. Adreslere gerçekleştirilen operasyonda, PKK/KCK terör örgütü üyeliği şüphesiyle Halkların Demokratik Partisi (HDP) İzmir il eş başkanları Vedat Çınar Altan ve Berna Çelik ile HDP Buca İlçe eş başkanı Nihat Türk gözaltına alındı.
ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER
Gözaltına alınarak İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü'ne götürülen şüpheliler, buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
14. Geleneksel Rahvan At Yarışları nefes kesti, attan düşen genç kadın yaralandı
Gıda, Elektrik ve yakıt yok! İsrail'den Gazze'ye tam abluka emri!
İsrail Hamas savaşı büyüyor, Çin'in tutumu merak ediliyordu, sessizliğini bozdu!
Piyasalar gergin, İsrail merkez bankası acil koduyla geçti, altın ve petrolde tansiyon yükseldi
TSK terörü bitirmeye kararlı! Suriye'nin kuzeyindeki terör kampları böyle vuruldu!
Kahramanmaraş’ta sınır dışı edilen yabancı uyruklu adam tekrar ülkeye giriş yaparak arkadaşını bıçakladı!
Sinop'ta gözü dönen koca dehşeti yaşattı! Eski eşine ateş etti, başka kadını yaraladı!
Kuaför salonunda korku dolu olay! Bir anda neye uğradıklarını şaşırdılar
İstanbul'da şehir merkezini domuzlar bastı, ilçe sakinleri korku dolu anlar yaşadı
Yaptığı ağır trafik kazası, Kongreye gitmesine engel olamadı!
EYT’den emekli oldular, İlk paralarıyla 3 bin kişiye mevlit okutup, yemek dağıttılar
Tarlada 5 lira, markette 30 liraya kadar çıkıyor!
İstanbul’da okula gitmeyip, dilenen çocuklar tek tek toplatıldı!
Altın, Dolar, Euro bu gün ne kadar? 9 Ekim Pazartesi güncel gram, çeyrek, Altın, Dolar, Euro fiyatları
İzmir'de Aktaşlar suç örgütü çökertildi! ’Kafes Operasyonu’nun 20 şüpheli adliyede
Malatya Yeşilyurt'ta 4.3'lük deprem!
Kışlık şifa hasadı başladı: Besin değeri yüksek kuşburnular toplanarak kışa hazırlanıyor
Ticaret bakanlığı açıkladı! Emlak sektöründe manipülasyon sona erecek, 54 milyonluk ceza yağdı
CHP, İstanbul il başkanı kim oldu, kongrede hangi aday kazandı? Cemal Canpolat mı, Özgür Çelik mi kazandı?
CHP'de kavgasız kongre yok, İstanbul kongresinde il başkan adayı Özgür Çelik'in konuşma esnasında arbede yaşandı
İsrail hedef gözetmeksizin Gazze'ye yönelik hava saldırıları sürüyor, bir çok sivil yerleşim yerlerine bomba yağdırıyor
(AP) İrlandalı milletvekili Clare Daly'de Ursula von der Leyen’e çok sert İsaril tepkisi: Çeneni kapa , Avrupalı İsrail'in yanında değildir
Hamas'ın İsrail'in kentlerine sızması operasyonu sonrası dünya gündemine çok konuşulacak görüntüler düştü, işte o görüntüler
Başkan Erdoğan: Ateşe körükle gitmenin anlamı yok, Türkiye sükunet içinde elinden geleni yapmaya hazırdır
Böyle baba olur mu? Ağlayan bebeği defalarca yerden yere vurdu canice canına kıydı
Pendikspor teknik direktörü Osman Özköylü'den çok konuşulacak istifa açıklaması! 'Pendikspor benim çocuğum, çocuğumu bırakmam'
Türkiye, sivil can kayıpların şiddetle kınadı itidal çağrısında bulundu: 'İsrail ve Filistin fevri adımlardan uzak durmalı'
İYİ Parti'de Yavaş krizi patlak verdi! 81 il kararı partiyi karıştırdı, Ankara il başkanı istifa etti
Ömer Çelik açıkladı: AK Parti'nin A takımı olarak bilinen, MYK belirlendi listede dikkat çeken isimler yer aldı
Başkan Erdoğan, talimatı verdi: Emeklilere ikramiye müjdesi! En düşük ve en yüksek emekliler ne kadar ikramiye alacağı belli oldu
KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)