İsrail Hamas çatışmasıyla altın fiyatları daha da yükselecek mi? En akıllı yatırım hangisi?

İsrail ile Hamas arasındaki çatışmaların etkisiyle altın fiyatlarının yükselişe geçtiği şu günlerde Konya Sarraflar ve Kuyumcular Derneği Başkanı Yusuf Yaşar, yatırımla ilgli önemli bilgiler verdi.

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İsrail Hamas çatışmasıyla altın fiyatları daha da yükselecek mi? En akıllı yatırım hangisi?

İsrail ile Hamas arasındaki çatışmaların etkisiyle altın fiyatlarının yükselişe geçtiği şu günlerde Konya Sarraflar ve Kuyumcular Derneği Başkanı Yusuf Yaşar, yatırım yönünde altının en güvenli liman olduğunu belirterek, "Altın, 2 bin 2 bin 500 dolar seviyelerine yılbaşından sonra çıkabilir. Küçük, orta ya da büyük yatırımcıya ben kesinlikle altın almalarını öneririm" dedi.

Yatırımın güvenli limanı altın, haftaya yükseliş ile başladı. Ons fiyatının bin 846 doların üzerine çıkmasıyla son geçtiğimiz haftaların rekorunu kıran altın, vatandaşlardan yoğun talep gördü. İsrail ile Hamas arasındaki çatışmaların etkisiyle altın fiyatlarında yukarı ivmenin devam edeceği tahmin ediliyor.

İsrail Hamas çatışmasıyla altın fiyatları daha da yükselecek mi?

"Altın, 2 bin 2 bin 500 dolar seviyelerine yılbaşından sonra çıkabilir"

Konya Sarraflar ve Kuyumcular Derneği Başkanı Yusuf Yaşar, küçük, orta ya da büyük yatırımcıyı kesinlikle altın almaları konusunda uyararak, "Cumartesi günü İsrail'le Hamas'ın birbirine savaş açması altının fiyatlarını yükseltti. Dünyadaki ons fiyatları yükseldi doğrusu. Cuma gün kapanışlarda bin 825 dolardı ONS bugün bin 846 dolar. Dolar fiyatlarında da yükseliş oldu haliyle altın fiyatları yükseldi. Daha önce sakin de altın hatta düşüş trendlerindeydi şimdi dediğim gibi yükseldi. İleride ne olur? Altın diğer yatırımlar karşılaştırıldığında düşük kaldı. Altın, 2 bin - 2 bin 500 dolar seviyelerine yılbaşından sonra çıkabilir. Küçük yatırımcıya, orta ya da büyük yatırımcıya ben kesinlikle altın almalarını öneririm" dedi.

İsrail Hamas çatışmasıyla altın fiyatları daha da yükselecek mi?

"Altın dünya ilk çağlardan beri güvenilir bir liman"

Yatırım yönünde altının en güvenli liman olduğunun altını çizen Başkan Yusuf Yaşar, "Dolar fiyatı biraz yüksek euro geri kaldı. Döviz alacaklara euro, diğer metal alacaklara da altını öneririm. Altın dünya ilk çağlardan beri güvenilir bir liman. Çünkü savaşlarda bazen paraların sıfıra indiği oluyor. Irak Kuveyt'i işgal ettiğinde çok değerli olan Kuveyt parası sıfıra indi. Suudi Arabistan Riyali geçmez oldu. Bu yüzden altın her zaman güvenilir liman. Kısa sürede çok kazandırmayabilir ama orta ve uzun vadede mutlaka yatırımcısına kaybettirmez, kazandırır. Yatırım sepetlerinde, yatırımcıların en az yüzde 40 altında olmalarını öneririm. Çünkü kesinlikle kaybettirmez. Son bir yılda bir ev, araba fiyatları altına göre yükseldi ama bu dengeyi koruyacak. Araba fiyatlarında düşüş bekliyoruz. Ama altın düşük kaldığı için dengeyi kurup yükseleceğinden eminim. Fiyatlar ise ons altın 1846 dolar civarında, çeyrek 2 bin 915, yarım 5 bin 830, tekli altın 11 bin 625, Ata altının da 11 bin 940, 22 ayar bileziği de bin 670 liradan satıyoruz" diye konuştu.

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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