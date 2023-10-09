Lise öğrencilerinin geliştirdiği "Örümcek" adlı robot Geleceğin Tasarımı Ödülü'nü aldı

Kocaeli'de lise öğrencileri, doğal afetlerde arama kurtarma ekiplerine destek olacak "Örümcek" isimli robot geliştirdi. Enkaz altında ısı, gaz ve sıcaklık bilgilerini yer kontrol istasyonuna ileten robot, aynı zamanda enkaz altından yer kontrol istasyonuna görüntü de aktarabiliyor.

Selim Yürekten Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, "Doğal Afetler" temalı Meslek Liseleri Tasarlıyor, Solidworks ile Tasarım 4.0 Yarışması'nda başarı elde etti. Kocaeli'deki meslek liselerinden 24 okul, 72 ekip ve 190 öğrencinin katıldığı yarışmada, Selim Yürekten Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri Yusuf Başoğlu ve Ceyda Nur Bilgin tarafından tasarlanarak, 3D Yazıcı ile üretilen ve afetlerde kullanılmak üzere projelendirilen "Örümcek" adlı robot Geleceğin Tasarımı Ödülü'nü alarak birinci oldu.

Robot, doğal afetlerde kullanılmak üzere tasarlanırken, geliştirme çalışmaları devam ediyor. Robotun enkaz altında 4 ayrı paleti birbirinden bağımsız olarak hareket ederek, enkaz altında ısı, gaz, sıcaklık bilgilerini yer kontrol istasyonuna iletebiliyor. Bunun yanı sıra enkaz altından yer kontrol istasyonuna wifi hattından bağımsız olarak görüntü aktarabiliyor.

Başkan Özlü'yü ziyaret ettiler

Başiskele Belediye Başkanı Özlü de Selim Yürekten Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi idarecilerini, öğretmenlerini ve başarılı öğrencilerini misafir etti. Okul Müdürü Ferit Alur, Okul Aile Birliği Başkanı Cengiz Karoğlu, Yenilenebilir Enerji Teknoloji Alan Şefi Emre Ceylan, Yenerji 41 Takımı Kaptanı Yusuf Başoğlu ve öğrencilerin katıldığı ziyarette, Başkan Özlü projeler hakkında bilgilendirildi.

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"Gençlerimiz, çıtayı daha da ileriye taşıyacak"

Dünyada teknoloji alanında çok önemli gelişmeler yaşandığını kaydeden Başkan Özlü, "Ülkemiz de yerli ve milli teknoloji hamlesi sayesinde sağlıktan uzay çalışmalarına, insansız hava araçlarından (İHA-SİHA) elektrikli yerli otomobile kadar birçok alanda önemli adımlar atıyor. Yüksek teknoloji gerektiren projelerin adımları böyle yarışmalarla yarışmalarla atılıyor. Bu yarışmalarda üretilen ve tasarlanan robotlarla gençlerimiz, çıtayı daha da ileriye taşıyacak. Milli teknolojik gelişmelere Türkiye Yüzyılı'nda gençlerimiz daha büyük katkı sunacak. Gençlerimize bu imkanları sunan, onlara destek veren herkese teşekkür ediyorum. İlçemizi ve bizi gururlandıran genç kardeşlerimi, ailelerini ve öğretmenlerini tebrik ediyor, başarılarının artarak devam etmesini diliyorum" dedi.

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