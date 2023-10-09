Şanlıurfa’da boşanma kavgasında kan aktı!

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Paşabağı Mahallesi'nde, akraba aileler arasında başlayan boşanma meselesi silahlı kavgaya dönüştü, 1 kişi öldü, 12 kişi yaralandı.

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Şanlıurfa’da boşanma kavgasında kan aktı!

Şanlıurfa'da akraba aileler arasında boşanma meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 12 kişi yaralandı.

İKİ AİLENİN YAKINLARI BİRBİRİNE GİRDİ

Edinilen bilgiye göre kavga, Haliliye ilçesine bağlı Paşabağı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında boşanma ve alacak meselesi nedeniyle husumet bulunan akraba iki ailenin fertleri cadde üzerinde karşılaşınca tartışmaya başladı. İki ailenin yakınlarının katılmasıyla büyüyen tartışma bir süre sonra silah, bıçak, taş ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgayı görenlerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polisin güçlükle sonlandırdığı kavgada yaralanan 13 kişi ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Acil serviste tedavi altına alınan yaralılardan İbrahim Kurt (35) doktorların müdahalesine rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti.

Şanlıurfa’da boşanma kavgasında kan aktı!

Bir otomobil ile bir minibüste hasarın oluştuğu olay yerinde çok sayıda boş kovan, sopa, bıçak ve silah ele geçirildi. Kavgaya karıştığı belirlenen 7 kişi gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Şanlıurfa’da boşanma kavgasında kan aktı!

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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