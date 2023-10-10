Kafes Operasyonu’nda son durum! 18 kişi tutuklanarak ceza evine gönderildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya tarafından başlatılan "Kafes Operasyonu" çerçevesinde Eskişehir'de yakalanan şüphelilerden 18'i tutuklandı.
Geçtiğimiz günlerde İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya tarafından başlatılan "Kafes Operasyonu" çerçevesinde Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince tespit edilen 25 şüphelinin yakalanması amacıyla çalışma başlatıldı. Şüphelilerden 12'si düzenlenen çalışmalarda yakalanırken, 13'ünün daha önce farklı suçlardan tutuklandığı ve cezaevinde bulunduğu belirlendi.
Düzenlenen operasyonlarda yakalanan 12 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, cezaevinde tutuklu bulunan 13 şüpheliden 9'u da "Kafes Operasyonu" çerçevesinde ifadesi alınmak üzere adliyeye getirildi. Savcılık ifadesinin ardından nöbetçi hakim karşısına çıkan şüphelilerden 18'i tutuklanarak ceza evine gönderilirken, 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)