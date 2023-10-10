Temizlik görevlisiydi, diyetisyen oldu, yaşlı hastaya 25 günde 6 kilo verdirdi!

Samsun Büyükşehir Belediyesi personellerinden Burcu Tak, evlerinde temizlik hizmeti verdiği yaşlı ve engellileri kilolarından kurtarıp sağlıklı yaşam sürmelerini sağlamak amacıyla eğitimine devam etme kararı aldı. Mesai saatleri dışında ders çalışarak kazandığı Ondokuzmayıs Üniversitesi (OMÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü'nden geçen yıl mezun olan Tak, görevinde terfi ettirildi. Uyguladığı diyet programlarıyla zayıflamaya başlayan vatandaşlar, verilen hizmetten duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi, 65 ve üstü yaşlı ile engelli vatandaşların yaşamlarına dokunuyor. Evde sağlık, fizyoterapi, psikolog, temizlik, çamaşırhane, sıcak yemek, kişisel bakım ve kuaförlük hizmetiyle hayatlarını kolaylaştıran Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Yaşlı ve Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğü, 4.5 yıldır 3 bin 808 kişinin yüzünü güldürüyor. Müdürlük, bin 594 hanede evde temizlik, bin 403 kişiye sağlık, 150 kişiye kuaförlük, 143 kişiye psikolog, 142 kişiye fizyoterapi, 334 kişiye kişisel bakım, 46 kişiye evde sıcak yemek yapımı, 36 kişiye de çamaşır hizmeti veriyor.

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TEMİZLİK GÖREVLİSİYLE DİYETİSYEN OLDU

Hizmette sınır tanımayan Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Belediye, yaşlı ve engelliler için beslenme ve diyetetik bölümünü okuyup mezun olan personelinin örnek azmi ve idealiyle evde diyetisyen hizmeti de vermeye başladı. Daha önce Yaşlı ve Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğü bünyesinde ihtiyaç sahibi vatandaşların evlerinde temizlik yapan Burcu Tak, kilo problemi yaşayan 98 ve yaşlı ve engelli vatandaşlar için yaklaşık 3 aydır diyetisyen olarak hizmet veriyor. Diyetisyenlik hizmeti ile birlikte evde hizmet alan vatandaş sayısı da 3 bin 906'ya yükseldiği belirtildi.

25 GÜNDE 6 KİLO VERDİ

Azmi, samimiyeti ve desteğiyle yaşlı ve engelli vatandaşları sağlık kilo vermeye ikna eden Diyetisyen Burcu Tak, ilk hastalarından Fevzi Çakmak Mahallesi'nde yaşayan 73 yaşındaki Hanife Kahveci'ye uyguladığı beslenme programı ile 25 günde 6 kilo verdirdi. Uzun süre sonra ayağa kalkan Kahveci'yi ziyaret eden 33 yaşındaki Tak, "İnsanları memnun edip dualarını almak kadar güzel bir şey yok. Ancak evlerine temizlik yapmaya gittiğim yaşlı ve engellilerimizin durumuna çok üzülüyordum. Yanlış beslenme sonucu kiloları nedeniyle hareket edemiyorlardı. Kilo probleminin yanında şeker, tansiyon, kalp gibi fizik hastalıkları da oluyor. Ben de sağlıklı yaşamalarını sağlamak için üniversite okumaya karar verdim. 4 yıllık akademik eğitimimin ardından da 2022 yılında mezun oldum. 3 ay önce de terfi ederek yeni görevime başladım. Hanife teyze ile oğlu Okan abi de ilk hastalarımdı. Diyete bir ay önce başladık. Programın dışına çıkmıyorlar ve gayet de iyi gidiyorlar. Şu an çok mutluyum" dedi.

ALIŞKANLIĞA GÖRE

Anne ve oğluna beslenme alışkanlıklarını uygun diyet programı hazırladığını ifade eden diyetisyen Burcu Tak, "Günlük yaşantılarına uygun ne yiyeceklerse azar azar tüketecekleri bir diyet programı hazırladım. Faydalı besinleri zararlı hale getirmemek için de yemeği nasıl pişirmeleri gerektiğini anlattım. İki haftada bir ziyaret edip durumlarını gözlemliyor, açlık ve tokluk şekerlerini takip ediyorum. Buradan da düzgün beslendiklerini anlıyorum. Zayıflamak için gayret ediyorlar. Kararlılıklarından ve mücadelelerinden dolayı da memnunum. Vücutları sağlıklı beslenmeye alıştığı için de kilo veriyorlar. Hanife teyze 154 kilodan 148 kiloya, açlık şekeri 300'den 180'e düştü. Oğlu da 114'ten 110'a kilo indi ve bel fıtığı ağrıları da hafifledi. Her zaman yanlarında olmaya devam edeceğim. İnşallah yavaş yavaş hedefledikleri kiloya düşeceğiz" diye konuştu.

HEDEF 100 KİLOYA DÜŞMEK

Diyetisyen hizmeti sayesinde kilo verip ayağa kalktığını belirten 73 yaşındaki Hanife Kahveci, "Eşim vefat edince İstanbul'dan Samsun'a geri döndük. Mahallede de kimseyi tanımıyorum. Fazla dışarı çıkamayınca da kilo aldım ve ayağa kalkamaz hale geldim. Kilo vermeyi çok istiyordum ama manevi desteğe, inandırılmaya çok ihtiyacım vardı. 3 yıldır belediyenin hizmetlerinden yararlanıyorduk. Temizliğe gelen Burcu kızım da bu kez diyetisyen olarak geldi. Konuşması, heyecanı, telkinleri de beni çok etkiledi. En büyük destekçim olacağını ve zayıflatacağını söyleyince inandım. Onun sayesinde yavaş yavaş zayıflıyorum. Geçen aya kadar yürüyemiyor, nefes sorunu yaşıyordum. Kalkıp bir bardak su alamıyordum Ayaklarımda protezler olduğu için sık sık düşüyordum. 6 kilo vermişim. Şuan en azından kalkıp ihtiyacımı giderip abdestimi alabilecek kadar ayakta durabiliyorum. Bu kadarcık bile kalkabildiğime o kadar seviniyorum ki anlatamam. Çocuklarıma anlattım çok sevindiler. Hedefim 100 kiloya düşmek. Bu seviyeye inersem yeter bana. Başkanımızdan ve çalışanlarından Allah razı olsun" şeklinde konuştu.

FITIK AĞRILARI AZALDI

48 yaşındaki Okan Kahveci ise daha önce zayıflamaya karar verdiğini ancak başaramadığını söyleyerek "Diyetisyen ablanın tavsiyeleriyle annemle birlikte ben de kilolarımdan kurtulmaya karar verdim. İnşallah ben de zayıflayacağım. Son derece kararlıyım ve sözünden dışarı çıkmıyorum. Diyete uyuyorum ve az yemek yiyorum. Faydasını da görüyorum. 4 kilo verdiğim için mutluyum. Kilo vermemle birlikte bel fıtığı ağrılarım bile azaldı. Hedefim 90 kiloya düşmek" dedi.

Yaşlı ve Sağlık Hizmetleri Birimi Sorumlusu Eda Günaydın ise "Birimimizin çalışmaları kapsamında yaşlılarımıza beslenme danışmanlığı hizmeti de vermeye başladık. Kısa süre önce başlayan ve her geçen gün büyük ilgi gören beslenme danışmanlığı hizmetimizden 98 yaşlımız faydalanıyor. Onların yüzünü güldürmek en güzel ödülümüzdür. Personelimiz de özveriyle çalışarak evlat sıcaklığını yaşatıyor. Yaşlılarımızda Burcu Tak'ı bağırlarına basarak dualarla uğurluyor. İnşallah bu hizmetimizi artırarak sürdüreceğiz" diye konuştu.

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