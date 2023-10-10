Ağına takılan 1 tonluk 3.5 metre boyundaki köpek balığıyla özçekim yaptı!

Marmara Denizi'nin güney kıyılaranı oluşturan Gemlik körfezinde balıkçıların ağına 1 tonluk 3.5 metre boyunda köpekbalığı takıldı. Balıkçı barınağına getirilen dev köpekbalığı balıkçı tayfaları tarafından transit kamyonete güçlükle yüklendi.

DEV KÖPEK BALIĞI KAMYONETE GÜÇLÜKLE YÜKLENDİ

Bursa'nın Gemlik ilçesinde sabaha karşı Gemlik Körfezine açılan bir balıkçı gemisinin ağına 3.5 metre boyunda camgöz köpekbalığı takıldı. Diğer balıklarla birlikte gemiye çekilen köpekbalığı Kurşunlu'daki balıkçı barınağına getirildi. Bursa'daki bir balık restorantı tarafından satın alınan 1 ton ağırlığındaki köpekbalığı balıkçı tayfaları tarafından transit kamyonete güçlükle yüklendi. Balıkçılar dev köpekbalığı ile hatıra selfisi çektirdi.

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