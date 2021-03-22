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Bilecik Bozüyük Nüfusu 2020 - 2021 |  Bozüyük İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

2020 - 2021 Bilecik Bozüyük nüfusu ve nüfus özellikleri Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı. Böylece 2021 Bilecik Bozüyük nüfusu kaç oldu? sorusu cevaplanmış oldu.  TÜİK’ten yapılan açıklamaya göre Bilecik Bozüyük nüfusunun 76 bin 987 olduğu açıklandı. Haberimizde  Bilecik Bozüyük yüzölçümü kaçtır? sorusuna da yanıt bulabilirsiniz.

Bilecik Bozüyük Nüfusu 2020 - 2021 |  Bozüyük İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Bilecik Bozüyük Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Bilecik Bozüyük nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Bilecik Bozüyük Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Bozüyük ilçesinin bağlı bulunduğu Bilecik ilinde  218 bin 717 kişi yaşamaktadır. Bilecik ili 4179 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 830 (km²) si Bozüyük ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Bilecik Bozüyük nüfusu 76 bin 987 kişidir.

Bilecik Bozüyük Nüfusu 2020 2021  Bozüyük İlçesinin Yüzölçümü kaçtır

Bilecik Toplam Nüfusu Kaçtır?

218,717 kişidir.

Bozüyük İlçe Nüfusu Kaçtır?

76,987 kişidir.

Bozüyük Belde Köy Nüfusu Kaçtır?

6,289 kişidir.

Bilecik Bozüyük Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde  18,6 olarak gerçekleşmiştir.

Bilecik Bozüyük Nüfusu 2020 2021  Bozüyük İlçesinin Yüzölçümü kaçtır

Bozüyük İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam :  28,134831      Enlem :  28,134831

Bozüyük İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Bilecik iline bağlı bulunan Bozüyük ilçesinin telefon alan kodu 0 228 şeklinde başlamaktadır.

Bozüyük ilçesinin bağlı olduğu Bilecik İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Bozüyük ilçesinin bağlı olduğu il olan Bilecik ilinin plaka kodu 11 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020

 

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