Bilecik Bozüyük Nüfusu 2020 - 2021 |  Bozüyük İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Bilecik Bozüyük Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Bilecik Bozüyük nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Bilecik Bozüyük Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Bozüyük ilçesinin bağlı bulunduğu Bilecik ilinde 218 bin 717 kişi yaşamaktadır. Bilecik ili 4179 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 830 (km²) si Bozüyük ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Bilecik Bozüyük nüfusu 76 bin 987 kişidir.

Bilecik Toplam Nüfusu Kaçtır?

218,717 kişidir.

Bozüyük İlçe Nüfusu Kaçtır?

76,987 kişidir.

Bozüyük Belde Köy Nüfusu Kaçtır?

6,289 kişidir.

Bilecik Bozüyük Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde 18,6 olarak gerçekleşmiştir.

Bozüyük İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : 28,134831 Enlem : 28,134831

Bozüyük İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Bilecik iline bağlı bulunan Bozüyük ilçesinin telefon alan kodu 0 228 şeklinde başlamaktadır.

Bozüyük ilçesinin bağlı olduğu Bilecik İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Bozüyük ilçesinin bağlı olduğu il olan Bilecik ilinin plaka kodu 11 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020