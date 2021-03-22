Bilecik Gölpazarı Nüfusu 2020 - 2021 |  Gölpazarı İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Bilecik Gölpazarı Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Bilecik Gölpazarı nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Bilecik Gölpazarı Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Gölpazarı ilçesinin bağlı bulunduğu Bilecik ilinde 218 bin 717 kişi yaşamaktadır. Bilecik ili 4179 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 681 (km²) si Gölpazarı ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Bilecik Gölpazarı nüfusu 9,463 kişidir.

Bilecik Toplam Nüfusu Kaçtır?

218,717 kişidir.

Gölpazarı İlçe Nüfusu Kaçtır?

9,463 kişidir.

Gölpazarı Belde Köy Nüfusu Kaçtır?

3,371 kişidir.

Bilecik Gölpazarı Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde -100,6 olarak gerçekleşmiştir.

Gölpazarı İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : 30,30831 Enlem : 30,30831

Gölpazarı İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Bilecik iline bağlı bulunan Gölpazarı ilçesinin telefon alan kodu 0 228 şeklinde başlamaktadır.

Gölpazarı ilçesinin bağlı olduğu Bilecik İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Gölpazarı ilçesinin bağlı olduğu il olan Bilecik ilinin plaka kodu 11 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020