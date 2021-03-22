Bilecik Pazaryeri Nüfusu 2020 - 2021 |  Pazaryeri İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Bilecik Pazaryeri Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Bilecik Pazaryeri nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Bilecik Pazaryeri Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Pazaryeri ilçesinin bağlı bulunduğu Bilecik ilinde 218 bin 717 kişi yaşamaktadır. Bilecik ili 4179 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 314 (km²) si Pazaryeri ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Bilecik Pazaryeri nüfusu 10 bin 077 kişidir.

Bilecik Toplam Nüfusu Kaçtır?

218,717 kişidir.

Pazaryeri İlçe Nüfusu Kaçtır?

10,077 kişidir.

Pazaryeri Belde Köy Nüfusu Kaçtır?

3,803 kişidir.

Bilecik Pazaryeri Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde -22 olarak gerçekleşmiştir.

Pazaryeri İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : 29,912046 Enlem : 29,912046

Pazaryeri İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Bilecik iline bağlı bulunan Pazaryeri ilçesinin telefon alan kodu 0 228 şeklinde başlamaktadır.

Pazaryeri ilçesinin bağlı olduğu Bilecik İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Pazaryeri ilçesinin bağlı olduğu il olan Bilecik ilinin plaka kodu 11 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020