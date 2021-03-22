Bilecik Osmaneli Nüfusu 2020 - 2021 |  Osmaneli İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Bilecik Osmaneli Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Bilecik Osmaneli nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Bilecik Osmaneli Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Osmaneli ilçesinin bağlı bulunduğu Bilecik ilinde 218 bin 717 kişi yaşamaktadır. Bilecik ili 4179 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 505 (km²) si Osmaneli ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Bilecik Osmaneli nüfusu 21 bin 072 kişidir.

Bilecik Toplam Nüfusu Kaçtır?

218,717 kişidir.

Osmaneli İlçe Nüfusu Kaçtır?

21,072 kişidir.

Osmaneli Belde Köy Nüfusu Kaçtır?

5,474 kişidir.

Bilecik Osmaneli Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde -1,6 olarak gerçekleşmiştir.

Osmaneli İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : 30,016419 Enlem : 30,016419

Osmaneli İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Bilecik iline bağlı bulunan Osmaneli ilçesinin telefon alan kodu 0 228 şeklinde başlamaktadır.

Osmaneli ilçesinin bağlı olduğu Bilecik İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Osmaneli ilçesinin bağlı olduğu il olan Bilecik ilinin plaka kodu 11 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020