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Bilecik Nüfusu 2020 - 2021 | Bilecik Yüzölçümü nedir?

2020 - 2021 Bilecik nüfusu ve nüfus özellikleri Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı. Böylece 2021 Bilecik nüfusu kaç oldu? sorusu yanıtını bulmuş oldu. TÜİK’ten yapılan açıklamaya göre Bilecik ilinin nüfusunun 218 bin 717 kişi olduğu açıklandı. Haberimizde Bilecik yüz ölçümü nedir? sorusuna da yanıt bulabilirisiniz.

Bilecik Nüfusu 2020 - 2021 | Bilecik Yüzölçümü nedir?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2020 Bilecik Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Bilecik nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Bilecik Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Bilecik nüfusu geçen yıla göre 710 kişi azalarak 218 bin 717 kişi oldu ( 2019 yılında Bilecik nüfusu 219 bin 427 kişiydi ) . İstanbul ilinde 111 bin 190 erkek, 107 bin 527 kadın yaşamaktadır.

Bilecik Alan kodu nedir?

Bilecik ilinin telefon alan kodu 0 228 şeklinde başlamaktadır.

Bilecik yüz ölçümü ve yüz ölçümüne göre sıralaması

Yüz ölçümü, bir yerin alanını belirten terim olarak karşımıza çıkmaktadır. Türkiye Dünya'nın bir çok ülkesinden daha büyük yüzölçümüne sahiptir. Bu bağlamda Bilecik ilinin yüz ölçümü 4179 (km²) şeklinde kayıtlara geçmiştir. İstanbul diğer illere göre yüz ölçümü sıralaması 70 olarak gözükmektedir.

Yüz ölçümü hesaplarken şehirlerin sınırları içerisinde kalan arazi ve topraklara bakılmaktadır.

Bilecik Plaka kodu nedir?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Bilecik ilinin plaka kodu 11 olarak belirlenmiştir.

Bilecik Nüfusu 2020 - 2021 | Bilecik Yüzölçümü nedir?

Bilecik 2020 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Bilecik 2020 Yılı Toplam Nüfusu : 218717

Bilecik 2020 Yılı Erkek Nüfusu : 111190  

Bilecik 2020 Yılı Kadın Nüfusu : 107527  

Bilecik 2020 Yılı Nüfus Sıralaması : 71

Bilecik 2020 Yılı Ortalama Hane Halkı Büyüklüğü : 2,92 Kişidir.

Bilecik 2020 Yılı Ortalama İlk Evlenme Yaşı Erkek : 27,95 olduğu görülmektedir.

Bilecik 2020 Yılı Ortalama İlk Evlenme Yaşı Kadın : 24,78 olduğu görülmektedir.

Bilecik 2020 Yılı Boşanma Sayısı : 387 kişi boşanmıştır.

Bilecik 2020 Yılı Yabancı Kişi Sayısı : 3480

Bilecik 2020 Yılı İlçe Toplam Nüfusu : 178781      

Bilecik 2020 Yılı İlçe Erkek Nüfusu : 90812

Bilecik 2020 Yılı İlçe Kadın Nüfusu : 87969            

Bilecik 2020 Yılı Belde Köy Toplam Nüfusu : 39936

Bilecik 2020 Yılı Belde Köy Erkek Nüfusu : 20378               

Bilecik 2020 Yılı Belde Köy Kadın Nüfusu : 19558               

Bilecik 2020 Yılı Nüfus yoğunluğu Nüfusu : 51 kişidir.

Bilecik Nüfusu 2020 - 2021 | Bilecik Yüzölçümü nedir?

Bilecik 2019 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Erkek : 112027  Kadın : 107400  Toplam : 219427  Nüfus yoğunluğu : 51 kişidir.  

Bilecik 2019 yılı ilçe nüfusu

Erkek : 91323  Kadın : 87211  Toplam : 178534  

Bilecik 2019 yılı Belde - Köy nüfusu

Erkek : 20704  Kadın : 20189  Toplam : 40893  

Bilecik 2018 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Erkek : 116923  Kadın : 106525  Toplam : 223448  Nüfus yoğunluğu : 52 kişidir.  

Bilecik 2018 yılı ilçe nüfusu

Erkek : 95122  Kadın : 85180  Toplam : 223448  

Bilecik 2018 yılı Belde - Köy nüfusu

Erkek : 21801  Kadın : 21345  Toplam : 43146  

Bilecik 2017 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Erkek : 116528  Kadın : 105165  Toplam : 221693  Nüfus yoğunluğu : 52 kişidir.  

Bilecik 2017 yılı ilçe nüfusu

Erkek : 95213  Kadın : 84035  Toplam : 179248  

Bilecik 2017 yılı Belde - Köy nüfusu

Erkek : 21315  Kadın : 21130  Toplam : 43146  

Bilecik 2016 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Erkek : 114189  Kadın : 104108  Toplam : 218297  Nüfus yoğunluğu : 51 kişidir.  

Bilecik 2016 yılı ilçe nüfusu

Erkek : 92368  Kadın : 82303  Toplam : 174671  

Bilecik 2016 yılı Belde - Köy nüfusu

Erkek : 21821  Kadın : 21805  Toplam : 43626  

Bilecik 2015 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Erkek : 109794  Kadın : 102567  Toplam : 212361  Nüfus yoğunluğu : 49 kişidir.  

Bilecik 2015 yılı ilçe nüfusu

Erkek : 87590  Kadın : 80102  Toplam : 167692  

Bilecik 2015 yılı Belde - Köy nüfusu

Erkek : 22204  Kadın : 22465  Toplam : 44669  

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