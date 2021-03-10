Bilecik Nüfusu 2020 - 2021 | Bilecik Yüzölçümü nedir?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2020 Bilecik Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Bilecik nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Bilecik Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Bilecik nüfusu geçen yıla göre 710 kişi azalarak 218 bin 717 kişi oldu ( 2019 yılında Bilecik nüfusu 219 bin 427 kişiydi ) . İstanbul ilinde 111 bin 190 erkek, 107 bin 527 kadın yaşamaktadır.

Bilecik Alan kodu nedir?

Bilecik ilinin telefon alan kodu 0 228 şeklinde başlamaktadır.

Bilecik yüz ölçümü ve yüz ölçümüne göre sıralaması

Yüz ölçümü, bir yerin alanını belirten terim olarak karşımıza çıkmaktadır. Türkiye Dünya'nın bir çok ülkesinden daha büyük yüzölçümüne sahiptir. Bu bağlamda Bilecik ilinin yüz ölçümü 4179 (km²) şeklinde kayıtlara geçmiştir. İstanbul diğer illere göre yüz ölçümü sıralaması 70 olarak gözükmektedir.

Yüz ölçümü hesaplarken şehirlerin sınırları içerisinde kalan arazi ve topraklara bakılmaktadır.

Bilecik Plaka kodu nedir?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Bilecik ilinin plaka kodu 11 olarak belirlenmiştir.

Bilecik 2020 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Bilecik 2020 Yılı Toplam Nüfusu : 218717

Bilecik 2020 Yılı Erkek Nüfusu : 111190

Bilecik 2020 Yılı Kadın Nüfusu : 107527

Bilecik 2020 Yılı Nüfus Sıralaması : 71

Bilecik 2020 Yılı Ortalama Hane Halkı Büyüklüğü : 2,92 Kişidir.

Bilecik 2020 Yılı Ortalama İlk Evlenme Yaşı Erkek : 27,95 olduğu görülmektedir.

Bilecik 2020 Yılı Ortalama İlk Evlenme Yaşı Kadın : 24,78 olduğu görülmektedir.

Bilecik 2020 Yılı Boşanma Sayısı : 387 kişi boşanmıştır.

Bilecik 2020 Yılı Yabancı Kişi Sayısı : 3480

Bilecik 2020 Yılı İlçe Toplam Nüfusu : 178781

Bilecik 2020 Yılı İlçe Erkek Nüfusu : 90812

Bilecik 2020 Yılı İlçe Kadın Nüfusu : 87969

Bilecik 2020 Yılı Belde Köy Toplam Nüfusu : 39936

Bilecik 2020 Yılı Belde Köy Erkek Nüfusu : 20378

Bilecik 2020 Yılı Belde Köy Kadın Nüfusu : 19558

Bilecik 2020 Yılı Nüfus yoğunluğu Nüfusu : 51 kişidir.

Bilecik 2019 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Erkek : 112027 Kadın : 107400 Toplam : 219427 Nüfus yoğunluğu : 51 kişidir.

Bilecik 2019 yılı ilçe nüfusu

Erkek : 91323 Kadın : 87211 Toplam : 178534

Bilecik 2019 yılı Belde - Köy nüfusu

Erkek : 20704 Kadın : 20189 Toplam : 40893

Bilecik 2018 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Erkek : 116923 Kadın : 106525 Toplam : 223448 Nüfus yoğunluğu : 52 kişidir.

Bilecik 2018 yılı ilçe nüfusu

Erkek : 95122 Kadın : 85180 Toplam : 223448

Bilecik 2018 yılı Belde - Köy nüfusu

Erkek : 21801 Kadın : 21345 Toplam : 43146

Bilecik 2017 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Erkek : 116528 Kadın : 105165 Toplam : 221693 Nüfus yoğunluğu : 52 kişidir.

Bilecik 2017 yılı ilçe nüfusu

Erkek : 95213 Kadın : 84035 Toplam : 179248

Bilecik 2017 yılı Belde - Köy nüfusu

Erkek : 21315 Kadın : 21130 Toplam : 43146

Bilecik 2016 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Erkek : 114189 Kadın : 104108 Toplam : 218297 Nüfus yoğunluğu : 51 kişidir.

Bilecik 2016 yılı ilçe nüfusu

Erkek : 92368 Kadın : 82303 Toplam : 174671

Bilecik 2016 yılı Belde - Köy nüfusu

Erkek : 21821 Kadın : 21805 Toplam : 43626

Bilecik 2015 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Erkek : 109794 Kadın : 102567 Toplam : 212361 Nüfus yoğunluğu : 49 kişidir.

Bilecik 2015 yılı ilçe nüfusu

Erkek : 87590 Kadın : 80102 Toplam : 167692

Bilecik 2015 yılı Belde - Köy nüfusu

Erkek : 22204 Kadın : 22465 Toplam : 44669