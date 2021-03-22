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Bilecik Yenipazar Nüfusu 2020 - 2021 |  Yenipazar İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

2020 - 2021 Bilecik Yenipazar nüfusu ve nüfus özellikleri Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı. Böylece 2021 Bilecik Yenipazar nüfusu kaç oldu? sorusu cevaplanmış oldu.  TÜİK’ten yapılan açıklamaya göre Bilecik Yenipazar nüfusunun 2,856 olduğu açıklandı. Haberimizde  Bilecik Yenipazar yüzölçümü kaçtır? sorusuna da yanıt bulabilirsiniz.

Bilecik Yenipazar Nüfusu 2020 - 2021 |  Yenipazar İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Bilecik Yenipazar Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Bilecik Yenipazar nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Bilecik Yenipazar Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Yenipazar ilçesinin bağlı bulunduğu Bilecik ilinde  218 bin 717 kişi yaşamaktadır. Bilecik ili 4179 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 211 (km²) si Yenipazar ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Bilecik Yenipazar nüfusu 2,856 kişidir.

Bilecik Yenipazar Nüfusu 2020 2021  Yenipazar İlçesinin Yüzölçümü kaçtır

Bilecik Toplam Nüfusu Kaçtır?

218,717 kişidir.

Yenipazar İlçe Nüfusu Kaçtır?

2,856 kişidir.

Yenipazar Belde Köy Nüfusu Kaçtır?

1,838 kişidir.

Bilecik Yenipazar Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde  -7,3 olarak gerçekleşmiştir.

Bilecik Yenipazar Nüfusu 2020 2021  Yenipazar İlçesinin Yüzölçümü kaçtır

Yenipazar İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam :  28,197643      Enlem :  28,197643

Yenipazar İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Bilecik iline bağlı bulunan Yenipazar ilçesinin telefon alan kodu 0 228 şeklinde başlamaktadır.

Yenipazar ilçesinin bağlı olduğu Bilecik İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Yenipazar ilçesinin bağlı olduğu il olan Bilecik ilinin plaka kodu 11 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020

 

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