Bilecik Söğüt Nüfusu 2020 - 2021 |  Söğüt İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Bilecik Söğüt Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Bilecik Söğüt nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Bilecik Söğüt Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Söğüt ilçesinin bağlı bulunduğu Bilecik ilinde 218 bin 717 kişi yaşamaktadır. Bilecik ili 4179 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 536 (km²) si Söğüt ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Bilecik Söğüt nüfusu 17 bin 924 kişidir.

Bilecik Toplam Nüfusu Kaçtır?

218,717 kişidir.

Söğüt İlçe Nüfusu Kaçtır?

17,924 kişidir.

Söğüt Belde Köy Nüfusu Kaçtır?

4,912 kişidir.

Bilecik Söğüt Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde -13,5 olarak gerçekleşmiştir.

Söğüt İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : 29,024109 Enlem : 29,024109

Söğüt İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Bilecik iline bağlı bulunan Söğüt ilçesinin telefon alan kodu 0 228 şeklinde başlamaktadır.

Söğüt ilçesinin bağlı olduğu Bilecik İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Söğüt ilçesinin bağlı olduğu il olan Bilecik ilinin plaka kodu 11 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020