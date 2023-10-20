Bolu'da kahreden kaza! Karı koca aynı anda can veridi!

Bolu'da otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada ağır yaralanan karı koca, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

KARI, KOCA FECİ ŞEKİLDE CAN VERDİ

Kaza, D-100 Karayolu Ankara istikameti Kartalkaya Kayak Merkezi Kavşağı'nda meydana geldi. Ankara istikametinde seyreden S.Ö. yönetimindeki 14 HB 177, karşıya geçmek isteyen Adem Bayrak (38) idaresindeki motosikletle çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Adem Bayrak ve yanında bulunan eşi Zeynep Bayrak (34) ağır yaralandı. Adem Bayrak Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne, Zeynep Bayrak ise Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Karı koca, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Talas’ta Sürek Avına güvenlik uyarısı! Çiftçilerin talebi üzerine av düzenlenek

7 ay eğitim alacaklar, Otizmli çocuğu olan anneler için sınıf açılacak

Yeni asgari ücret için rakamlar basına sızdı! İşte masadaki 3 formül!

Su seviyesi düştü, balıklar kıyıya vurdu! Yeşilırmak’ta toplu balık ölümleri görüldü

İsrail'den kritik Türkiye kararı! Tüm diplomatlarını İsrail'e geri çağırdı

Çareyi duvara tabela asmakta buldu! İlginç uyarı tabelası hem düşündürdü hem takdir topladı

Haberin Devamı

Japonya’da düzenlenen fuara, İzmir Ticaret Odası'ndan ziyaret

İzmir'de eşi benzeri olmayan olay! kayınpederine karaciğerini verdi

Bağışıklık sistemini güçlendiriyor! Havaların soğumasıyla hastalıklara deva sakatata rabet artıyor

Alkollü olduğu iddia edilen sürücü, harfiyat kamyonuyla trafikte terör estirdi!

Altın alma zamanı mı, piyasalarda son durum ne, altın, dolar Euro kaç t TL? 20 Ekim Cuma güncel altın, dolar Euro fiyatlar

Yurt genelinde hava nasıl? İşte bugünün hava tahminleri

14 yaşındaki genç kız 'Yaptıklarım için pişman değilim' notu ile kayalıklardan uçuruma atlayarak intihar etti

MİT ve emniyetten başarılı operasyon: PKK/KCK'nın Norveç kadın yapılanması sözde sorumluları yakalandı!

UMED: "Basın özgürlüğü saldırı altında, Filistin gazeteci mezarlığına dönüşüyor"

Karısından şüphelenip takip etti arkadaşıyla uygunsuz yakaladı, Sonrası korkunç!