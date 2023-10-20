Bolu'da kahreden kaza! Karı koca aynı anda can veridi!

Bolu'da D-100 Karayolu Ankara istikameti Kartalkaya Kayak Merkezi Kavşağı'nda meydana gelen kazada otomobil ile motosiklet çarpıştı. Kazada ağır yaralanan karı koca, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

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Bolu'da kahreden kaza! Karı koca aynı anda can veridi!

Bolu'da otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada ağır yaralanan karı koca, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

KARI, KOCA FECİ ŞEKİLDE CAN VERDİ

Kaza, D-100 Karayolu Ankara istikameti Kartalkaya Kayak Merkezi Kavşağı'nda meydana geldi. Ankara istikametinde seyreden S.Ö. yönetimindeki 14 HB 177, karşıya geçmek isteyen Adem Bayrak (38) idaresindeki motosikletle çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Adem Bayrak ve yanında bulunan eşi Zeynep Bayrak (34) ağır yaralandı. Adem Bayrak Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne, Zeynep Bayrak ise Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Karı koca, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Bolu'da kahreden kaza! Karı koca aynı anda can veridi!

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Bolu'da kahreden kaza! Karı koca aynı anda can veridi!

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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