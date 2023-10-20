Çareyi duvara tabela asmakta buldu! İlginç uyarı tabelası hem düşündürdü hem takdir topladı

Eskişehir Odunpazarı ilçesine bağlı Uluçayır Mahallesi 134. sokakta bulunan bir duvarın kenarındaki tabela dikkat çekiyor.

YAYINLAMA
Google News
Çareyi duvara tabela asmakta buldu! İlginç uyarı tabelası hem düşündürdü hem takdir topladı

Eskişehir'de bulunan bir sokakta duvara bırakılan ilginç uyarı tabelası hem düşündürdü hem takdir topladı.

SAHİPLİ KÖPEKLERİN ÇOCUKLARI KORKUTTUĞUNU DÜŞÜNEN BİR VATANDAŞ DUVARA TABELA BIRAKTI

Odunpazarı ilçesine bağlı Uluçayır Mahallesi 134. sokakta bulunan bir duvarın kenarındaki tabela dikkat çekiyor. Beyaz renkli tabelanın üzerinde yer alan köpek fotoğrafı ile birlikte "Köpekleriniz çocukları korkutabilir. Lütfen dışarı bırakmayınız" ifadelerinin olduğu görüldü. Vatandaşların sahip olduğu köpeklerin çevre evlerde yaşayan ve sokaklarda oynayan çocukları korkuttuğu düşünülerek yazılan tabelayı gören bazı vatandaşlar, "Güzel bir düşünce. Bazı köpekler çocukları korkutabiliyor. Köpekleri dışarı salarken başlarında olmalılar" yorumlarında bulundular.

Çareyi duvara tabela asmakta buldu! İlginç uyarı tabelası hem düşündürdü hem takdir topladı

Çareyi duvara tabela asmakta buldu! İlginç uyarı tabelası hem düşündürdü hem takdir topladı

Japonya’da düzenlenen fuara, İzmir Ticaret Odası'ndan ziyaretJaponya’da düzenlenen fuara, İzmir Ticaret Odası'ndan ziyaret

İzmir'de eşi benzeri olmayan olay! kayınpederine karaciğerini verdiİzmir'de eşi benzeri olmayan olay! kayınpederine karaciğerini verdi

Bağışıklık sistemini güçlendiriyor! Havaların soğumasıyla hastalıklara deva sakatata rabet artıyorBağışıklık sistemini güçlendiriyor! Havaların soğumasıyla hastalıklara deva sakatata rabet artıyor

Alkollü olduğu iddia edilen sürücü, harfiyat kamyonuyla trafikte terör estirdi!Alkollü olduğu iddia edilen sürücü, harfiyat kamyonuyla trafikte terör estirdi!

Altın alma zamanı mı, piyasalarda son durum ne, altın, dolar Euro kaç t TL? 20 Ekim Cuma güncel altın, dolar Euro fiyatlarAltın alma zamanı mı, piyasalarda son durum ne, altın, dolar Euro kaç t TL? 20 Ekim Cuma güncel altın, dolar Euro fiyatlar

Yurt genelinde hava nasıl? İşte bugünün hava tahminleriYurt genelinde hava nasıl? İşte bugünün hava tahminleri

Tatbikata kendini kaptıran vatandaş az daha faciaya sebep oluyordu! Korku dolu anlar kameraya böyle yansıdıTatbikata kendini kaptıran vatandaş az daha faciaya sebep oluyordu! Korku dolu anlar kameraya böyle yansıdı

14 yaşındaki genç kız 'Yaptıklarım için pişman değilim' notu ile kayalıklardan uçuruma atlayarak intihar etti14 yaşındaki genç kız 'Yaptıklarım için pişman değilim' notu ile kayalıklardan uçuruma atlayarak intihar etti

MİT ve emniyetten başarılı operasyon: PKK/KCK'nın Norveç kadın yapılanması sözde sorumluları yakalandı!MİT ve emniyetten başarılı operasyon: PKK/KCK'nın Norveç kadın yapılanması sözde sorumluları yakalandı!

UMED: "Basın özgürlüğü saldırı altında, Filistin gazeteci mezarlığına dönüşüyor"UMED: "Basın özgürlüğü saldırı altında, Filistin gazeteci mezarlığına dönüşüyor"

Karısından şüphelenip takip etti arkadaşıyla uygunsuz yakaladı, Sonrası korkunç!Karısından şüphelenip takip etti arkadaşıyla uygunsuz yakaladı, Sonrası korkunç!

Müge Anlı' da aranan 45 gündür kayıp kadın, zeytin ağacına asılı olarak bulundu!Müge Anlı' da aranan 45 gündür kayıp kadın, zeytin ağacına asılı olarak bulundu!

İsrail bu kez Gazze'de bir fırını vurdu! Binlerce kişiye ekmek üretiyordu!İsrail bu kez Gazze'de bir fırını vurdu! Binlerce kişiye ekmek üretiyordu!

Filistinli doktor Gazze'de katledilen çocukların önünde dünyaya haykırdı 'Bu çocukların suçu ne'?Filistinli doktor Gazze'de katledilen çocukların önünde dünyaya haykırdı 'Bu çocukların suçu ne'?

Öğrencisinin boğazına kaçan portakalı heimlich manevrasıyla çıkardı!Öğrencisinin boğazına kaçan portakalı heimlich manevrasıyla çıkardı!

CHP'de kongre gerginliği kavgaya dönüştü! Ali Mahir Başarır ve Mahmut Tanal yumruk yumruğa bir birine girdi, meclis polisi güçlükle ayırdıCHP'de kongre gerginliği kavgaya dönüştü! Ali Mahir Başarır ve Mahmut Tanal yumruk yumruğa bir birine girdi, meclis polisi güçlükle ayırdı

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Fulya Öztürk'ü tedirgin eden mesaj! Bilinmeyen numaradan tehdit edildiğini bu sözlerle duyurdu!
Fulya Öztürk'ü tedirgin eden mesaj! Bilinmeyen numaradan tehdit edildiğini bu sözlerle duyurdu!
Yeni asgari ücret için rakamlar basına sızdı! İşte masadaki 3 formül!
Yeni asgari ücret için rakamlar basına sızdı! İşte masadaki 3 formül!
Su seviyesi düştü, balıklar kıyıya vurdu! Yeşilırmak’ta toplu balık ölümleri görüldü
Su seviyesi düştü, balıklar kıyıya vurdu! Yeşilırmak’ta toplu balık ölümleri görüldü
Alkollü olduğu iddia edilen sürücü, harfiyat kamyonuyla trafikte terör estirdi!
Alkollü olduğu iddia edilen sürücü, harfiyat kamyonuyla trafikte terör estirdi!
Son Haberler
Bolu'da kahreden kaza! Karı koca aynı anda can veridi!
Bolu'da kahreden kaza! Karı koca aynı anda can veridi!
Talas’ta Sürek Avına güvenlik uyarısı! Çiftçilerin talebi üzerine av düzenlenek
Talas’ta Sürek Avına güvenlik uyarısı! Çiftçilerin talebi üzerine av düzenlenek
7 ay eğitim alacaklar, Otizmli çocuğu olan anneler için sınıf açılacak
7 ay eğitim alacaklar, Otizmli çocuğu olan anneler için sınıf açılacak
İsrail'den kritik Türkiye kararı! Tüm diplomatlarını İsrail'e geri çağırdı
İsrail'den kritik Türkiye kararı! Tüm diplomatlarını İsrail'e geri çağırdı
Filistinli doktor Gazze'de katledilen çocukların önünde dünyaya haykırdı 'Bu çocukların suçu ne'?
Filistinli doktor Gazze'de katledilen çocukların önünde dünyaya haykırdı 'Bu çocukların suçu ne'?
Denizin dibinden çıkanlar pes dedirtti! Deniz motorundan sandalyeye kadar birçok atık çıkarıldı
Denizin dibinden çıkanlar pes dedirtti! Deniz motorundan sandalyeye kadar birçok atık çıkarıldı
Çok Okunanlar
Altın alma zamanı mı, piyasalarda son durum ne, altın, dolar Euro kaç t TL? 20 Ekim Cuma güncel altın, dolar Euro fiyatlar
Altın alma zamanı mı, piyasalarda son durum ne, altın, dolar Euro kaç t TL? 20 Ekim Cuma güncel altın, dolar Euro fiyatlar
Tatbikata kendini kaptıran vatandaş az daha faciaya sebep oluyordu! Korku dolu anlar kameraya böyle yansıdı
Tatbikata kendini kaptıran vatandaş az daha faciaya sebep oluyordu! Korku dolu anlar kameraya böyle yansıdı
14 yaşındaki genç kız 'Yaptıklarım için pişman değilim' notu ile kayalıklardan uçuruma atlayarak intihar etti
14 yaşındaki genç kız 'Yaptıklarım için pişman değilim' notu ile kayalıklardan uçuruma atlayarak intihar etti
İsrail'den kritik Türkiye kararı! Tüm diplomatlarını İsrail'e geri çağırdı
İsrail'den kritik Türkiye kararı! Tüm diplomatlarını İsrail'e geri çağırdı
Yurtta hava, mevsim normallerine göre ilerliyor, peki bugün hava nasıl olacak?
Yurtta hava, mevsim normallerine göre ilerliyor, peki bugün hava nasıl olacak?
Son Dakika... Türkiye'de Filistin için 3 günlük milli yas ilan edildi!
Son Dakika... Türkiye'de Filistin için 3 günlük milli yas ilan edildi!
Yorumlananlar
Gazzeli doktorların feryadı: Bu çocukların suçu ne?
Gazzeli doktorların feryadı: Bu çocukların suçu ne?