Çareyi duvara tabela asmakta buldu! İlginç uyarı tabelası hem düşündürdü hem takdir topladı

Eskişehir'de bulunan bir sokakta duvara bırakılan ilginç uyarı tabelası hem düşündürdü hem takdir topladı.

SAHİPLİ KÖPEKLERİN ÇOCUKLARI KORKUTTUĞUNU DÜŞÜNEN BİR VATANDAŞ DUVARA TABELA BIRAKTI

Odunpazarı ilçesine bağlı Uluçayır Mahallesi 134. sokakta bulunan bir duvarın kenarındaki tabela dikkat çekiyor. Beyaz renkli tabelanın üzerinde yer alan köpek fotoğrafı ile birlikte "Köpekleriniz çocukları korkutabilir. Lütfen dışarı bırakmayınız" ifadelerinin olduğu görüldü. Vatandaşların sahip olduğu köpeklerin çevre evlerde yaşayan ve sokaklarda oynayan çocukları korkuttuğu düşünülerek yazılan tabelayı gören bazı vatandaşlar, "Güzel bir düşünce. Bazı köpekler çocukları korkutabiliyor. Köpekleri dışarı salarken başlarında olmalılar" yorumlarında bulundular.

Japonya’da düzenlenen fuara, İzmir Ticaret Odası'ndan ziyaret

İzmir'de eşi benzeri olmayan olay! kayınpederine karaciğerini verdi

Bağışıklık sistemini güçlendiriyor! Havaların soğumasıyla hastalıklara deva sakatata rabet artıyor

Alkollü olduğu iddia edilen sürücü, harfiyat kamyonuyla trafikte terör estirdi!

Altın alma zamanı mı, piyasalarda son durum ne, altın, dolar Euro kaç t TL? 20 Ekim Cuma güncel altın, dolar Euro fiyatlar

Yurt genelinde hava nasıl? İşte bugünün hava tahminleri

Tatbikata kendini kaptıran vatandaş az daha faciaya sebep oluyordu! Korku dolu anlar kameraya böyle yansıdı

Haberin Devamı

14 yaşındaki genç kız 'Yaptıklarım için pişman değilim' notu ile kayalıklardan uçuruma atlayarak intihar etti

MİT ve emniyetten başarılı operasyon: PKK/KCK'nın Norveç kadın yapılanması sözde sorumluları yakalandı!

UMED: "Basın özgürlüğü saldırı altında, Filistin gazeteci mezarlığına dönüşüyor"

Karısından şüphelenip takip etti arkadaşıyla uygunsuz yakaladı, Sonrası korkunç!

Müge Anlı' da aranan 45 gündür kayıp kadın, zeytin ağacına asılı olarak bulundu!

İsrail bu kez Gazze'de bir fırını vurdu! Binlerce kişiye ekmek üretiyordu!

Filistinli doktor Gazze'de katledilen çocukların önünde dünyaya haykırdı 'Bu çocukların suçu ne'?

Öğrencisinin boğazına kaçan portakalı heimlich manevrasıyla çıkardı!

CHP'de kongre gerginliği kavgaya dönüştü! Ali Mahir Başarır ve Mahmut Tanal yumruk yumruğa bir birine girdi, meclis polisi güçlükle ayırdı