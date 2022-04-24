Bugün ne pişirsem, iftara ne yemek yapsam? Bu menü eltileri çatır çatır çatlatacak! İşte Ramazan 23. gün iftar menüsü

Ramazan ayında oruç tutarken en merak edilen iftara ne yapsam? sorusu yer alıyor. Menü yoğurt çorbasıyla başlarken karnıyarık ile devam ediyor. Sofraların olmazsa olmazı garnitürlü pilav da menümüzdeki yerini alıyor. İftar tatlıları içinde zevkle yenen çikolatalı katmer ile günü tatlı sonla bitiriyorsunuz. İftar menünüze Ramazan pidesi ekleyebilirsiniz. İşte Ramazan 23. günü iftar menüsü...

RAMAZAN 23. GÜNÜ İFTAR MENÜSÜ

YOĞURT ÇORBASI

MALZEMELER;

1 su bardağı yoğurt

3 tepeleme yemek kaşığı un

5 su bardağı su

1 çay bardağı erişte

1 silme tatlı kaşığı tuz

Sosu için;

1 yemek kaşığı tereyağı

1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber

1 tatlı kaşığı nane

NASIL YAPILIR?

Öncelikle tenceremize yoğurt, un ve suyu ilave ederek tel çırpıcı yardımı ile pürüzsüz bir kıvam alana kadar çırpalım. Tenceremizi ocağa alalım ve kaynayana kadar orta ateşte karıştırarak pişirelim. Çorbamız kaynadıktan sonra erişteyi ekleyelim ve kısık ateşte ara ara karıştırarak şehriyeler yumuşayıncaya kadar pişirelim.

Tuzumuzu da ekleyelim ve 1-2 dakika daha kaynatarak ocağı kapatalım. Çorbamızı 10 dakika kadar dinlenmeye bırakalım. Sosu için uygun bir sos tavasına tereyağını alalım ve eritelim. Üzerine pul biber ve naneyi ekleyerek kızdıralım ve ocaktan alalım. Bu aşamada ocağı yüksek ateşte açmamaya dikkat edelim. Çorbamızı kaselere alalım ve üzerine sostan gezdirerek servis edelim.

KARNIYARIK

MALZEMELER;

6 adet küçük boy patlıcan

3 adet sivri biber

Kıymalı Harç İçin;

2 adet orta boy soğan

2 adet domates

2 adet sivri biber

2 diş sarımsak

Sıvı yağ, tuz, karabiber, kırmızıbiber

200 gr kıyma

1 çay bardağı sıcak su

Sosu İçin;

1 yemek kaşığı salça

1 su bardağı sıcak su

NASIL YAPILIR?

Patlıcanları çizgili soyup, yarım saat yağ çekmemesi için tuzlu suda bekletin. İyice yıkadıktan sonra suyunu havlu ile çektirin ve az yağda kızartın. 3 adet biberi de yağda kızartın. Daha sonra aynı tavada doğranmış soğanları kavurun, kıymayı ekleyerek bir müddet daha kavurun ve biberleri, sarımsağı ekleyerek 2 dakika daha kavurun. Küp küp doğramış olduğunuz 2 adet domatesi, tuzu, baharatları ekleyerek karıştırın. Üzerine bir çay bardağı su ekleyerek 5 dakika kaynatın.

Tepsiye patlıcanların ortalarını keserek yerleştirin ve bu kesiklerden patlıcanın içine bastırarak iç malzemesine yer açın ve malzeme ile patlıcanları doldurun. Doldurduğunuz patlıcanların üzerine ortadan ikiye kestiğiniz çeri domatesi ya da 1 adet domatesi eşit büyüklükte olacak şekilde paylaştırın ve kızarttığımız biberlerden birer tane koyun. Ayrı bir yerde 1 kaşık salçayı, 1 su bardağı sıcak suda ezerek patlıcanların aralarına dökün. Kıymalar çıkmasın diye üzerine dökmeyin. Daha sonra 170 derece de ısıttığınız fırına sürerek 20-25 dakika pişirin. Dilerseniz bu işlemi pilav tenceresi gibi bir tencerede ocakta yapabilirsiniz. Aynı sürede tencerede de pişecektir.

GARNİTÜRLÜ PİLAV

MALZEMELER;

1 su bardağı pirinç

1,5 su bardağı ılık su

Yeteri miktarda tuz

1 yemek kaşığı tereyağ

Yeteri miktarda sıvı yağ

1 çay bardağı haşlanmış mısır

1 çay bardağı haşlanmış bezelye

1 çay bardağı küp şeklinde doğranmış haşlanmış havuç

NASIL YAPILIR?

Pirinçleri yıkayıp, ılık suda 20 dakika bekletelim. 20 dakika sonunda pirinçlerin nişastasını çıkararak yıkayalım ve suyunu 10 dakika kadar tamamen süzelim. Tereyağını eritip, sıvı yağ ilave edelim ve pirinçleri tane tane dökülene kadar kavuralım. Suyunu, varsa tavuk veya et suyu ilave edelim.

Tuzunu ayarlayıp, karıştıralım. Haşlanmış bezelye, mısır ve havuçları ilave edip karıştıralım en küçük ocakta kısık ateşte pişirelim. Piştikten sonra kapağın altına havlu peçete koyup 10 dakika pilavı demlenmeye bırakalım ve servise hazırlayalım.

ÇİKOLATALI KATMER

MALZEMELER;

4 adet baklava yufkası

4 yemek kaşığı eritilmiş tereyağı

2 yemek kaşığı toz şeker

Sürülebilir çikolata

Toz Antep fıstığı

NASIL YAPILIR?

İlk olarak yufkalarımızın üzerine süreceğimiz tereyağını uygun bir tavaya alarak eritelim. Ardından baklavalık yufkalarımızdan bir tanesini tezgâha serelim, üzerine fırça ile her yerine gelecek şekilde tereyağından sürelim. Yufkamızı yağladıktan sonra üzerine toz antep fıstığı serpelim, uzun kenarına sürülebilir çikolatadan yerleştirelim. Yufkamızı çikolatalı kenarlarından içe doğru sararak rulo yapalım. Ben her yufka için 2-3 yemek kaşığı kadar çikolata kullandım, siz kendinize göre ayarlayabilirsiniz.

Daha sonra bir ucundan içe doğru kıvırarak gül şeklini verelim. Diğer yufkalarımızı da aynı şekilde hazırlayalım. Daha şekerli bir tat için içerisine toz şekerde serpebilirsiniz. Hazırladığımız çikolatalı katmerlerimizi bir fırın tepsisine sıralayalım. Son olarak kalan tereyağını üzerlerine sürelim. Katmerlerimizi önceden ısıttığımız 180°C fırında 10 dakika pişmeye bırakalım. Dışı güzelce kızaran çikolatalı katmerlerimiz hazır. Üzerlerine toz fıstık serperek servis edebilirsiniz.

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