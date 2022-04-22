Bugün ne pişirsem, iftara ne yemek yapsam? Bu yemekler eltilerinizi kıskandıracak! İşte Ramazan 21. gün iftar menüsü

Ramazan ayında oruç tutarken en merak edilen iftara ne yapsam? sorusu yer alıyor. Menü brokoli çorbasıyla başlarken Kilis tava ile devam ediyor. Sofraların olmazsa olmazı mercimek mantısı da menümüzdeki yerini alıyor. İftar tatlıları içinde zevkle yenen gül tatlısı ile günü tatlı sonla bitiriyorsunuz. İftar menünüze Ramazan pidesi ekleyebilirsiniz. İşte Ramazan 21. günü iftar menüsü...

RAMAZAN 21. GÜNÜ İFTAR MENÜSÜ

BROKOLİ ÇORBASI

MALZEMELER;

Yarım kilo brokoli

Sıvı yağ

1 adet soğan

1 yemek kaşığı un

1 adet havuç

1 adet patates

3 bardak su

NASIL YAPILIR?

Soğanları kavurun, unu daha sonra beraber kavurun. Küp küp doğradığınız havuç, patates, brokoliyi ilave edip, kavurun. Su ilave ederek karıştırıp, kaynamaya bırakın. Taneler büyük gelirse isteğe göre blenderdan geçirebilirsiniz.

KİLİS TAVA

MALZEMELER;

500 gram orta yağlı kıyma

1 adet soğan

1 adet kırmızı biber

1 adet yeşil biber

2 diş sarımsak

Yarım demet maydanoz

1 adet patates

1 tatlı kaşığı karabiber

1 tatlı kaşığı toz biber

Tuz

1 tatlı kaşığı kekik

Üzeri için;

2 adet domates

2 adet yeşil biber

Üzeri sos için;

2 yemek kaşığı domates salçası

2 su bardağı su

NASIL YAPILIR?

Fırın tepsisini yağlayın ve ince kesmiş olduğunuz patatesi yayın. Üzerine kıyma harcımızı yayacağız. Kıyma harç için; bir kaba kıyma, baharatlar ve rondodan geçmiş olduğumuz; biberler, soğan, sarımsak ve domatesi üzerine ekleyip ince kıydığımız maydanozu da ekledik mi güzelce karıştırıyoruz, özdeşene kadar yoğuruyoruz. Patateslerin olduğu tepsiye eşit şekilde yayıyoruz. Üzerini süslemek için domates ve biberi dilimleyip süslüyoruz. 1 çay bardağı su ekleyin, 250 derecede pişmeye bırakın.

MERCİMEK MANTISI

MALZEMELER;

1 su bardağı kırmızı mercimek

1 çay bardağı köftelik bulgur (kısırlık)

3 su bardağı su

Tuz

1 tatlı kaşığı kimyon

1 tatlı kaşığı toz kırmızı biber

Yarım tatlı kaşığı zerdeçal

Yoğurtlu sosu için:

1 su bardağı yoğurt

2 diş sarımsak (rendelenmiş)

Tuz

Salçalı sosu için:

Zeytinyağı

1 yemek kaşığı domates salçası

Tuz

Yarım çay kaşığı karabiber

NASIL YAPILIR?

Kırmızı mercimeğimizi yıkayalım ve uygun bir tencereye alalım. Üzerini 3 su bardağı su ekleyerek haşlanmaya bırakalım. Ardından üzerine bulgur ve baharatları da ilave ederek kıvam alana kadar karıştıralım. Harcımız koyulaştıktan sonra parçalar alalım ve elimizle yuvarlayarak top şeklini verelim, servis tabağına dizelim. Salçalı sosumuzu ve yoğurtlu sosumuzu yapalım. Son olarak mantılarımızın üzerine önce sarımsaklı yoğurdu ardından salçalı sosu gezdirerek servis edelim.

GÜL TATLISI

MALZEMELER;

1 su bardağı irmik

150 tereyağ veya margarin

1 çay bardağı sıvı yağ

1 çay bardağı yoğurt

1 paket vanilya

1 paket kabartma tozu

4.5 su bardağı un kontrollü azar azar

Hamuru 2 ye ayıyoruz

1 parçası için

1 yemek kaşığı kakao

Şerbeti için;

3 su bardağı su

2.5 su bardağı toz şeker

NASIL YAPILIR?

Öncelikle şerbeti hazırlıyoruz. Şekeri suyu hepsini ilave ederek kaynamaya başladıktan sonra 15 dakika kaynatıyoruz iki üç damla limon sıkıyoruz ocağı kapatıyoruz. Oda ısısında ki katı yağı yoğurma kabına alıyoruz. İçine sırasıyla yoğurt, sıvı yağ, irmik kabartma tozu, vanilya ve unu ilave ederek yoğuruyoruz ele yapışmaz bir hamur elde ediyoruz. Hamuru iki eşit parçaya bölüyoruz. Bir parçasına bir yemek kaşığı kakao ilave ederek yoğuruyoruz. Her iki hamuru da merdaneyle açıyoruz açmış olduğumuz hamurları klasik bir çay bardağıyla yuvarlak kesiyoruz.

Kesilmemiş kısımlarını alıyoruz yuvarlak kısımları ortaya çıkarıyoruz. Aldığımız kısımlarını yuvarlayıp açıyoruz tekrar bardakla kesiyoruz. Bütün hamuru kullanıyoruz bardakla kestiğimiz hamuru sıralı olarak beyaz hamur kakaolu tekrar beyaz ve tekrar kakaolu olarak uçları üst üste gelecek şekilde diziyoruz. Rulo olarak sarıyoruz sarmış olduğumuz hamuru ortadan kesiyoruz. Tepsiye diziyoruz. Hepsine aynı işlemi uyguluyoruz. Tepsiye diziyoruz orta kısımlarına ceviz, fındık, fıstık koyabiliriz koymasanız da olur. 170 derece fırında beyaz kısımları hafif pembeleşinceye kadar pişiriyoruz. Sıcak tatlıya ılık şerbeti hepsinin üzerine eşit gelecek şekilde döküyoruz. On dakika üzerini tepsiyle kapatıyoruz. Sonra açıyoruz şerbetini iki üç saat çekince servis edebiliriz.

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