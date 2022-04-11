Bugün ne pişirsem, iftara ne yemek yapsam? Bu menü misafirlerinizi çatlatacak! İşte Ramazan 10. gün iftar menüsü

Ramazan ayında oruç tutarken en merak edilen iftara ne yapsam? sorusu yer alıyor. Menü tavuk suyu çorbasıyla başlarken beyti kebabı ile devam ediyor. Sofraların olmazsa olmazı Amerikan salatası menümüzdeki yerini alıyor. İftar tatlıları içinde zevkle yenen bisküvili muhallebi ile günü tatlı sonla bitiriyorsunuz. İftar menünüze Ramazan pidesi ekleyebilirsiniz. İşte Ramazan 10. günü iftar menüsü...

RAMAZAN 10. GÜNÜ İFTAR MENÜSÜ

TAVUK SUYU ÇORBASI

MALZEMELER;

200gr tavuk göğsü

1 tatlı kaşığı tuz (haşlarken kullanılacak)

1 su bardağı tavuk suyu

3 su bardağı sıcak su

Yarım çay bardağı tel şehriye

1 tatlı kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı nane

1 çay kaşığı pulbiber

1 çay kaşığı karabiber

Terbiyesi için;

2 yemek kaşığı un

1 yemek kaşığı limon suyu

2 su bardağı ılık su

NASIL YAPILIR?

Tavuk etini uygun bir tencereye alarak üzerine tuz ekleyelim. Üzerini geçecek kadar su ilave ettikten sonra haşlanmaya bırakalım Haşlanırken ara ara üzerinde oluşan köpükleri temizleyelim.

Tavuğumuz haşlandıktan sonra suyun içerisinden alalım ve tavuk suyunu da bir süzgeçten geçirerek bir kenara alalım. Tavuk göğsümüz soğuduktan sonra didikleyelim. Çorba tenceresine tavuk suyunu, sıcak suyu ve didiklenmiş tavuk etlerini ekleyip kaynatalım.

Kaynadıktan sonra içerisine tel şehriyeleri ilave edip karıştıralım. Terbiyesi için limon suyu, un ve az miktarda suyu çırparak çorbaya ilave edelim. Çorbamızı kısık ateşte, ara ara karıştırarak pişmeye bırakalım. Şehriyeler pişmeye yakın tuz, nane, isteğe bağlı pul biber ve karabiber serperek 5 dakika kadar kaynattıktan sonra ocaktan alalım.

BEYTİ KEBABI

MALZEMELER;

1-2 adet yufka

Beyti Köftesi için:

400g kıyma

1 adet yumurta

1 adet soğan

1 diş sarımsak

Yarım çay bardağı galeta unu

Tuz

Karabiber

Yufkalara ve üzerine sürmek için:

2-3 yemek kaşığı tereyağı

Domates sosu için:

1 su bardağı domates rendesi

1 yemek kaşığı tereyağı

Karabiber

Tuz

Yanında servis etmek için

Yoğurt

NASIL YAPILIR?

İlk olarak beytimizin köftesini hazırlıyoruz. Soğan, sarımsak ve yumurtayı rondoya alarak çekelim. Rondo kullanmak istemezseniz soğan ve sarımsağı rendeleyebilirsiniz. Köfte için rondoda çektiğimiz malzemeleri, kıyma, galeta unu ve baharatları derince bir kaba alarak köfte harcını güzelce yoğuralım.

Köfte harcından bir miktar alarak elimizde uzun ve yassı bir şekilde biçimlendirelim. Unutmayın köfteler pişerken kısalıp kalınlaşacaktır, eğer çok miktarda çıkartmak isterseniz köftelerinizi daha ince yapabilirsiniz. Şekillendirdiğimiz köfteleri pişirme kağıdı serdiğiniz fırın tepsisine yerleştelim.

Önceden ısıtılmış 190 derece fırında köftelerimizi 15 dakika pişirelim. Köftelerin pişmesine yakın, tereyağını eritelim. Yufkalardan bir tanesini alarak ikiye keselim. Tek kat olacak şekilde bir parçasının üzerine tereyağı sürelim.

Fırından aldığımız köfteleri yufkanın geniş kısmına boşluk bırakmadan tek sıra halinde dizelim ve yufkanın kenarlarını katlayarak rulo şeklinde saralım. Tüm malzemeleri sardıktan sonra ruloları verev olarak şekilde keselim ve tekrar tepsiye dizelim.

Üzerlerine tereyağı sürerek fırına sürelim. Kebabımız fırında kızarırken domates sosunu hazırlayalım. Bunun için tereyağını tavada eritelim, domates rendesini ekleyelim. Birkaç dakika kaynadıktan sonra karabiber ve tuz ilave edelim. Kıvamı koyu ise bir miktar su ilave edebilirsiniz.

Yufkaların üzeri hafifçe kızardıktan sonra fırından alalım. Beyti kebabımızı servis tabağına aldıktan sonra üzerine domates sosundan gezdirelim, yanına birkaç kaşık yoğurt koyalım.

AMERİKAN SALATASI

MALZEMELER;

2 adet patates

2 adet havuç

1 su bardağı bezelye

4-5 adet kornişon turşu

3 yemek kaşığı yoğurt

4 yemek kaşığı mayonez

1 çay kaşığı tuz

NASIL YAPILIR?

Amerikan salatası için öncelikle patates ve havuçların kabuklarını soyarak bezelye büyüklüğünde olacak şekilde küp küp doğrayalım. Ardından uygun bir tencereye alıp, üzerine su ekleyerek haşlanmaya bırakalım.

Sebzelerimiz haşlanırken bizde diğer malzemeleri hazırlayalım. Bunun için turşularımızı küp küp doğrayalım. Uygun bir kaseye yoğurt, mayonez ve tuzu alarak güzelce çırpalım. Üzerine haşlanmış bezelye, doğradığımız turşular, haşlayıp suyunu süzdüğümüz patates ve havucu da ekleyerek güzelce karıştıralım. Hazır olan Amerikan salatamızı uygun bir servis tabağına alıp, dilediğimiz şekilde süsleyerek servis edebiliriz.

BİSKÜVİLİ MUHALLEBİ

MALZEMELER;

1 litre süt

4 yemek kaşığı un

2 yemek kaşığı buğday nişastası

1 su bardağı toz şeker

1 paket vanilya

1 paket krem şanti

Üzeri için;

Yarım paket pötibör bisküvi

NASIL YAPILIR?

Uygun bir tencereye süt, toz şeker, un, buğday nişastasını alarak çırpıcı yardımı ile pürüzsüz bir kıvam alıncaya kadar çırpalım. Tencereyi ocağa alalım ve muhallebimiz koyulaşıp göz göz oluncaya kadar karıştırarak pişirelim.

Muhallebimizi ocaktan almaya yakın içerisine vanilyayı ekleyelim ve çırparak ocaktan alalım. Pişen muhallebimizi geniş bir kaseye alalım, üzerine krem şantiyi ekleyerek mikser yardımı ile çırpalım. Muhallebimiz pürüzsüz bir kıvam aldıktan sonra uygun bir servis kabına alalım.

Üzeri için, bisküvilerimizi robota alalım ve un kıvamına gelene kadar çalıştıralım. Ardından bisküvileri muhallebimizin üzerine eşit olacak şekilde yayalım ve dilediğimiz şekilde süsleyerek servis edelim.

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