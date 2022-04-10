Bugün ne pişirsem, iftara ne yemek yapsam? Bu menüyle sevenlerinizin midesini şenlendirip, düşmanlarınızı çatlatacaksınız! İşte Ramazan 9. gün iftar menüsü

Ramazan ayında oruç tutarken en merak edilen iftara ne yapsam? sorusu yer alıyor. Menü mantar çorbasıyla başlarken islim kebabı ile devam ediyor. Sofraların olmazsa olmazı beşamel soslu fırın makarna menümüzdeki yerini alıyor. İftar tatlıları içinde zevkle yenen hafif kıbrıs tatlısı ile günü tatlı sonla bitiriyorsunuz. İftar menünüze Ramazan pidesi veya piyaz ekleyebilirsiniz. İşte Ramazan 9. günü iftar menüsü...

RAMAZAN 9. GÜNÜ İFTAR MENÜSÜ

MANTAR ÇORBASI

MALZEMELER;

2 adet kuru soğan

10 adet mantar

4 yemek kaşığı sıvı yağ

1 yemek kaşığı tereyağı

2 yemek kaşığı un

1 litre sıcak su

1 su bardağı süt

Yarım çay kaşığı karabiber

1 tatlı kaşığı tuz

Sosu için;

1 yemek kaşığı tereyağı

1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber

Tuz

Üzeri için;

1 yemek kaşığı tereyağı

1 tatlı kaşığı dolusu kuru nane

1 tatlı kaşığı pul biber

NASIL YAPILIR?

Öncelikle soğanları ince ince doğrayalım. Ardından mantarları minik minik doğrayalım. Bu aşamada dilerseniz mantarlarınızı yıkayabilir, dilerseniz de silebilirsiniz. Tencereye sıvı yağ ve tereyağını alarak erimesi için bekleyelim.

Eridikten sonra soğanları ekleyelim ve hafif pembeleşene kadar kavuralım. Mantarları da ekleyelim ve orta ateşte mantarlar suyunu salıp çekinceye kadar kavuralım. Daha sonra unu ilave edelim ve unun kokusu çıkana kadar kavuralım.

Bir taraftan karıştırırken bir taraftan da suyumuzu ekleyelim ve orta ateşte çorbamızı kaynamaya bırakalım. Çorbamız kaynadıktan sonra altını kısalım ve oda ısısındaki sütü ve karabiberi ilave ederek karıştıralım ve kaynamaya bırakalım.

Son kez tuzumuzu da ekleyelim ve karıştırarak çorbamızı ocaktan alalım. Çorbamızın sosu için tavaya tereyağını alalım ve eritelim. Eriyen tereyağına kırmızı toz biberi ekleyerek kızdıralım ve ocaktan alalım.

Çorbamızı kaselere koyduktan sonra üzerine sosumuzdan gezdirelim. Dilerseniz sosu tencereye aktarabilir ve karıştırarak servis edebilirsiniz.

İSLİM KEBABI

MALZEMELER;

4 adet patlıcan

Yeşil biber

Çeri domates

Köfte İçin;

400g kıyma

1 adet soğan

2 diş sarımsak

1 adet yumurta

3 yemek kaşığı ekmek içi

1 tutam maydanoz

1 çay kaşığı tuz

Yarım çay kaşığı karabiber

Yarım çay kaşığı pul biber

1 çay kaşığı kimyon

Sosu İçin;

1 yemek kaşığı domates salçası

1 çay kaşığı tuz

2 su bardağı sıcak su

NASIL YAPILIR?

Köftesi için uygun bir yoğurma kabına kıyma, rendelenmiş soğan ve sarımsağı alalım. Üzerine yumurta, ekmek içi, ince kıyılmış maydanoz, tuz, karabiber, pul biber ve kimyon ekleyerek yoğuralım. Malzemeler birbiri ile güzelce özleştikten sonra ceviz büyüklüğünde parçalar kopararak elimizde yuvarlayalım ve üzerine bastırarak şekil verelim.

Şekil verilen köftelerin üzerini streçlyerek bir kenarda bekletelim. Patlıcanları çizgili soyarak şerit şeklinde uzun uzun keselim ve tuzlu suda 15-20 dakika bekletelim. Daha sonra yıkayıp kurulayalım ve tavaya alıp kızdırdığımız sıvı yağda kızartalım. Kızaran patlıcanları havlu kağıt serili tabağa alalım. Aynı yağda köfteleride hafif kızartalım.

Kızartma işlemi bittikten sonra 2 adet patlıcan alarak artı şeklinde koyalım ve ortasına 2 adet köfte yerleştirelim. Köfteler iri ise bir adette olabilir. Patlıcanın uçlarını köftenin üzerinde birleştirerek bohça gibi yapalım.

Üzerine biber ve dilimlenmiş ya da çeri domatesten koyarak kürdan ile açılmayacak şekilde tutturalım. Tüm patlıcanları aynı şekilde yaparak fırın tepsisine dizelim. Ayrı bir kaba salça, tuz ve suyu alarak karıştıralım. Sosumuzu yemeğin üzerine gezdirelim. Hazırladığımız yemeğimizi önceden ısıtılmış 180 derece fırında domateslerin üzeri kızarana kadar yaklaşık 35 dakika pişirelim.

BEŞAMEL SOSLU FIRIN MAKARNA

MALZEMELER;

500g Piyale İnce Uzun Makarna

Tuz

Beşamel sos için;

500 ml Süt

3 yemek kaşığı un

2 yemek kaşığı Tereyağı

Tuz

Karabiber

İçi için;

2 su bardağı kaşar peyniri rendesi

Üzeri için;

1 su bardağı Kaşar Peyniri rendesi

NASIL YAPILIR?

İlk olarak makarnamızı tuz eklediğimiz bol su ile haşlayalım. Makarnalar haşlanırken beşamel sos için uygun bir tencerede tereyağını eritelim. Daha sonra unu ilave ederek kokusu çıkıncaya kadar kavuralım.

Kavrulan una yavaş yavaş süt ilave edelim, hiç topak kalmayana kadar çırpıcı ile çırpalım. Beşamel sos koyulaşıp kaynayana kadar karıştırarak pişirelim. Ocaktan almadan önce tuz ve karabiber ilave edelim.

Haşlanan makarnaları süzdükten sonra derince bir kaba alalım. Üzerine beşamel sos ve kaşar peyniri rendesini dökerek güzelce karıştıralım. Son olarak fırın kabımıza makarnaları dökerek üzerini düzeltelim ve kaşar peyniri rendesi serpelim. 200 ͒C’ye ısıtılmış fırında üzeri kızarana kadar pişirelim.

KIBRIS TATLISI

MALZEMELER;

3 adet yumurta

Yarım su bardağı şeker

Yarım su bardağı sıvı yağ

1 su bardağı galeta unu

1 su bardağı kırılmış ceviz

1 su bardağı Hindistan cevizi

1 paket kabartma tozu

Kreması İçin;

1 litre süt

1 su bardağı nişasta

Yarım su bardağı şeker

1 paket vanilya

1 paket krem şanti

Şerbeti İçin;

2 su bardağı su

1,5 su bardağı şeker

1 paket vanilya

NASIL YAPILIR?

Kıbrıs tatlısı yapmak için, öncelikle şerbeti yapın çünkü kekin üzerine şerbet soğuk dökülecek. Bir tencereye suyu ve şekeri dökün. Kaynamaya başladıktan sonra altını kısıp, 15 dakika daha kaynatın.

Şerbet hazır olunca altını kapatın ve vanilyayı ekleyip, soğuması için bekletin. Keki için; yumurtaları ve şekeri iyice çırpın. Diğer malzemeleri de ekleyip, karıştırın. Yağlanmış bir tepsiye dökün.

160 derece fırında, 30 dakika pişirin. Fırından çıkar çıkmaz soğuk şerbeti üzerine dökün ve soğuması için bekletin. Kreması için; krem şanti hariç diğer malzemeleri bir tencerede muhallebi kıvamına gelene kadar pişirin. Altını kapatın, toz krem şantiyi ekleyin ve blenderla 5 dakika çırpın.

Soğumuş şerbetli kekin üzerine, bu kremsi muhallebiyi dökün. Üzerine bolca Hindistan cevizi serpin. Kıbrıs tatlısını, buzdolabında 2-3 saat bekletip servis yapın.

Bugün ne pişirsem, iftara ne yemek yapsam? Hem kolay hem ekonomik tarifler! İşte Ramazan 5. gün iftar menüsü

Bugün ne pişirsem, iftara ne yemek yapsam? Okurken bile bir an önce hazırlayıp yemek isteyeceğiniz tarifler! İşte Ramazan 4. gün iftar menüsü

Bugün iftara ne pişirsem diyenlere nefis yemek tarifleri! Misafirleriniz parmaklarını yiyecek! İşte Ramazan 3. günü iftar menüsü