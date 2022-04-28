Bugün ne pişirsem, iftara ne yemek yapsam? Sofranızı şenlendirecek menü! İşte Ramazan 27. gün iftar menüsü

Ramazan ayında oruç tutarken en merak edilen iftara ne yapsam? sorusu yer alıyor. Menü toyga çorbasıyla başlarken fırında sebzeli tavuk ile devam ediyor. Sofraların olmazsa olmazı özbek pilav da menümüzdeki yerini alıyor. İftar tatlıları içinde zevkle yenen saray muhallebisi ile günü tatlı sonla bitiriyorsunuz. İftar menünüze Ramazan pidesi ekleyebilirsiniz. İşte Ramazan 27. günü iftar menüsü...

RAMAZAN 27. GÜNÜ İFTAR MENÜSÜ

TOYGA ÇORBASI

MALZEMELER;

Yarım su bardağı aşurelik buğday

1 su bardağı yoğurt

1 adet yumurta sarısı

2 yemek kaşığı un

1 su bardağı haşlanmış nohut

7 su bardağı soğuk su

Tuz

Üstü için;

2 yemek kaşığı tereyağı

1 tatlı kaşığı nane

1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber

NASIL YAPILIR?

Yoğurt, un ve yumurta sarısı tencereye koyulup üzerine bir su bardağı kadar su dökülerek çırpıcı ile karıştırılır. Kalan 6 bardak su da tencereye eklenerek ocağa alınır. Buğday eklenip kaynayana kadar sürekli karıştırılır. Kaynadıktan sonra yarmalar pişene kadar arada karıştırılarak pişirilir.

10-15dk kadar sonra nohut ilave edilerek yarmalar pişene kadar kısık ateşte pişirilir. Tuzu ilave edilip altı kapatılır. Çorba piştikten sonra tavada tereyağı eritilir, nane ve toz biber eklenerek karıştırılır. Hazırlanan yağ servis sırasında çorbanın üstüne eklenir.

FIRINDA SEBZELİ TAVUK

MALZEMELER;

1 bütün tavuk yada but

2 orta boy patates

2 adet domates

4 adet yeşil biber

1 adet kırmızı kapya biber

1 tatlı kaşığı kekik

1 tatlı kaşığı karabiber

1 tatlı kaşığı pul biber

2 tatlı kaşığı tuz

4 yemek kaşığı sıvı yağ

1 yemek kaşığı salça

1 su bardağı su

NASIL YAPILIR?

Tavuğu parçalayıp yıkayın patatesleri soyup küp küp doğrayın. Geniş bir kapta bütün baharatları, salçayı ve sıvı yağı ekleyip karıştıralım. Yağlı kağıt serili fırın tepsisine dizelim. Üzerine 2 domates doğrayıp 1 su bardağı su ekleyip üzerine yağlı kağıdı ıslatıp kapatalım.

180 derecede pişirin. Sulanıp suyunu çekeceği zaman biberlerimizi doğrayıp ekleyelim. Üzerini artık örtmeyelim. Biberleri isterseniz en başta da koyabilirsiniz. Ben daha canlı kalmasını istediğim için en son koyuyorum biberlerinden. Üzeri kızarınca fırını kapatalım. Afiyet olsun.

ÖZBEK PİLAVI

MALZEMELER;

2 su bardağı pirinç

Yarım su bardağı sıvı yağ

2 adet havuç

200-300 gram kırmızı et

Su

Tuz

Karabiber

NASIL YAPILIR?

Haşlamış olduğumuz etlerimizi ince ince doğruyoruz. Ardından tenceremize alıp yağ ile kavuruyoruz. Rendelemiş olduğumuz havuçları da tenceremize ekleyip karıştırıyoruz. Sonrasında ise pirinçimizi ve suyumuzu ekliyoruz. Tuzumuzu ve karabiberimize ekledikten sonra suyunu çekmesini bekliyoruz. Piştikten sonra servise hazır afiyet olsun.

SARAY MUHALLEBİSİ

MALZEMELER;

100 gram margarin (Tercihen tereyağ)

1 lt süt

1 su bardağı şeker

1 su bardağı un

1 adet yumurta

1 paket vanilya

NASIL YAPILIR?

Öncelikle tencereye margarini alıp eritiyoruz. Ardından unu ilave edip kokusu çıkana kadar kavuralım. Sütü ilave edip diğer yandan çırpıyla güzelce çırpalım. Şekeri ve yumurtayı ilave edip koyulaşana kadar pişirelim. Topaklanırsa blendırdan çekebilirsin. En son vanilyayı ilave edip çırpalım. Kaselere boşaltıp 1 saat dinlendirdikten sonra servis edebilirsiniz. Servis ederken ben ters çevirip fıstık serptim. Afiyet olsun.

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