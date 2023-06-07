Cadde ortasında darp etti! İki elindeki tabancayla karısına acımasızca vurdu

Antalya'nın Manavgat ilçesinde iki elinde tabanca bulunan bir şahıs, sokak ortasında karısını acımasızca yumrukladı, bu da yetmeyip tabancanın kabzasını başına vurarak yaraladı.

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Cadde ortasında darp etti! İki elindeki tabancayla karısına acımasızca vurdu

Antalya'nın Manavgat ilçesinde iki elinde tabanca bulunan bir şahıs, sokak ortasında karısını yumrukladı, bununla da yetinmeyip tabancanın kabzasını başına vurdu. Olay an güvenlik kameralarına saniye saniye yansırken, polis ekipleri tarafından yakalanan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Cadde ortasında darp etti! İki elinde tabancayla karısına acımasızca vurdu

ELİNDE 2 TABANCAYLA KARISINI DARP ETTİ

Olay, 4 Haziran Pazar günü 00.45 sıralarında Demokrasi Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, elinde 2 tabanca bulunan şahıs S. Ş (40), sokakta karısı M. Ş.'yi (37) yumrukladıktan sonra tabancanın kabzasıyla başına vurdu. Yaraladığı karısını olay yerinde bırakıp, çevredekilere elindeki tabancaları göstererek uzaklaştı. Vatandaşların yardımına koştuğu yaralı kadın 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaşanan olayın ardından harekete geçen Manavgat Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, S.Ş.'nin gittiği yeri belirledi. Ekipleri görerek kaçmaya başlayan S.Ş., kovalamacanın ardından üzerindeki 2 adet ruhsatsız tabanca ile yakalandı.

Cadde ortasında darp etti! İki elinde tabancayla karısına acımasızca vurdu

DARP ANINI GÜVENLİK KAMERASI SANİYE SANİYE ÇEKTİ

10 ayrı suç kaydı bulunan S.Ş., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Ilıca Cezaevine teslim edildi.

Öte yandan olay anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde sokakta karısının yanına giden S. Ş.'nin elindeki tabancalarla birlikte bir anda saldırması, yumruklaması ve tabancanın kabzasıyla başına doğru vurması yer aldı. Görüntülerin devamında ise yine S. Ş.'nin iki elinde tabancayla olay yerinden ayrılması görüldü.

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KAYNAK: İHA

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