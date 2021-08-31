Deprem mi oldu son dakika ? AFAD, Kandilli Rasathanesi son depremler listesi 31 Ağustos 2021 Pazartesi

Türkiye'de çok sayıda aktif fay hattı bulunması nedeniyle çok sayıda deprem meydana geliyor. Bu kapsamda meydana gelen depremler araştırılıyor. Bu nedenle internet arama motorlarında Deprem mi oldu son dakika ? sorusunun yanıtı araştırılıyor. Bizlerde AFAD, Kandilli Rasathanesi son depremler listesi 31 Ağustos 2021 Pazartesi konusuna haberimizde yer verdik...

DEPREM Mİ OLDU SON DAKİKA ? AFAD, KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ 31 AĞUSTOS 2021 PAZARTESİ

AFAD verilerine göre 31 Ağustos 2021 Pazartesi günü saat 14.04'te Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde 5,0 büyüklüğünde deprem geldi.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının verilerine göre 31 Ağustos 2021 Pazartesi günü meydana gelen depremler şu şekilde:

Son depremleri görmek için linke tıklayınız

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

Son depremleri görmek için tıklayınız.

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