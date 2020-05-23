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  3. Diyetisyen Aybüke Kaymakcı açıkladı! ''Ramazan sonrası nasıl beslenilmeli?''

Diyetisyen Aybüke Kaymakcı açıkladı! ''Ramazan sonrası nasıl beslenilmeli?''

Ramazan ayının sona ermesiyle oruç tutan kişilerin nasıl beslenmesi gerektiği konusunda Diyetisyen Aybüke Kaymakcı, önemli açıklamalarda bulundu. Uyku düzenine ve hareketli kalmaya dikkat çeken Kaymakcı, ''İlk orucu atlatma evresi bakımından sebze ağırlıklı daha hafif bir beslenme tercih edilebilir” dedi.

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23 Mayıs 2020 Cumartesi 10:55

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