Düzce Belediye Başkanı, sözünü tuttu: Roman Kültür Evi Projesi'nin temel atma çalışmaları başladı!

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Romanlara verdiği sözü yerine getirdi. Geçtiğimiz günlerde müjdesini verdiği Roman Kültür Evi temel atma töreni gerçekleşti.

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Düzce Belediye Başkanı, sözünü tuttu: Roman Kültür Evi Projesi'nin temel atma çalışmaları başladı!

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Romanlara verdiği sözü yerine getirdi. Geçtiğimiz günlerde müjdesini verdiği Roman Kültür Evi temel atma töreni gerçekleşti.

Başkan Faruk Özlü, Düzce'nin her noktasında eğitim yuvaları inşa etmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde açıkladığı Roman Kültür Evi Projesi'nin temel atma çalışmalarını bizzat başlatan törende Özlü, başkan yardımcıları AK Parti teşkilatı ve Düzceli vatandaşlar katıldı.

Düzce Belediye Başkanı, sözünü tuttu: Roman Kültür Evi Projesi'nin temel atma çalışmaları başladı!

PROJEDEKİ ROMAN KÜLTÜR EVİ'NDE ÇEŞİTLİ ALANLARDA EĞİTİMLER SAĞLANACAK

Ağa Mahallesi'nde temeli atılan Roman Kültür Evi'nde çeşitli kurum ve kuruluşların iş birliği ile eğitim alanları oluşturulması, gençler, kadınlar ve çocukların farklı konularda ilgi alanlarına göre eğitim almaları sağlanacak.

Açılış töreninde konuşan Faruk Özlü projenin yaklaşık 1 yıldır gündemde olduğunu aktararak "Bu proje için ilgili STK temsilcilerimizle görüştük. Önce yer belirleme çalışması yaptık. Uygun yerleri değerlendirerek en doğru yerin burası olduğuna karar verdik, imar konusunda gerekli düzenlemeleri yaptık. Romanlar dernekleri başkanları ile İhsan Bey ile konuştuk istişare ettik, burada karar kıldık. Çok güzel bir proje hazırladık, sizlerle paylaşacağız. Bugün burada temelini atıyoruz" dedi.

ÖDENEK İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN

Başkan Faruk Özlü temel atma töreni öncesi yaptığı konuşmasında merkezin inşası için belediye bütçesinin yanı sıra İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yalnızca Roman Kültür Evi inşası için 4 milyon lira ödenek gönderdiğini belirterek şunları söyledi: "Burada ifade etmek istediğim bir konu var. Bizim şükran borçlu olduğumuz kardeşlerimiz, büyüklerimiz var. Biliyorsunuz her proje, bütçe işinde bitiyor. Para yoksa olmuyor. Burası için de para gerekiyordu. Belediye olarak bir miktar bütçe ayırdık, AB Projelerine başvurduk o görüşmeler de iyi gidiyor. Yaklaşık 300 Bin Euro bütçeli başvuru sürecimiz sorunsuz işliyor. Ancak bu işi hızlı yürütmek için başka bir formül bulduk. İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'yu aradım rica ettim, Ayşe hanım (AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı düzce Milletvekili) da aradı rica etti. Bakanımız bizi kırmadı ve bu proje için 4 Milyon TL ödenek gönderdi. Bakanımıza şükranlarımızı sunuyoruz, Allah kendisinden razı olsun."

ROMANLARIN SÜLEYMAN SOYLU SEVGİSİ

Merkezin adını ilk kez temel atma töreninde açıklayan Başkan Faruk Özlü İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, istemediği halde Romanların kendisine duyduğu sevgiden dolayı bu isimde ısrar ettiklerini aktardığını söyleyerek "Bakanımız kabul etmiyorlar ama buranın adını Roman kardeşlerimiz çok istedi, Süleyman Soylu Kültür Evi adını aldı. Hayırlı, uğurlu olsun. Bakanımıza adını biz vermedik. Roman kardeşlerimiz sizi çok seviyor, onlar bu ismin verilmesini istedi diye söyledim" ifadelerini kullandı.

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KAYNAK: İHA

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