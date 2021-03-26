Düzce Gölyaka Nüfusu 2020 - 2021 |  Gölyaka İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Düzce Gölyaka Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Düzce Gölyaka nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Düzce Gölyaka Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Gölyaka ilçesinin bağlı bulunduğu Düzce ilinde 395 bin 679 kişi yaşamaktadır. Düzce ili 2492 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 260 (km²) si Gölyaka ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Düzce Gölyaka nüfusu 20 bin 408 kişidir.

Düzce Toplam Nüfusu Kaçtır?

395,679 kişidir.

Gölyaka İlçe Nüfusu Kaçtır?

20,408 kişidir.

Gölyaka Belde Köy Nüfusu Kaçtır?

10,180 kişidir.

Düzce Gölyaka Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde 11,3 olarak gerçekleşmiştir.

Gölyaka İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : 27,544979 Enlem : 27,544979

Gölyaka İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Düzce iline bağlı bulunan Gölyaka ilçesinin telefon alan kodu 0 380 şeklinde başlamaktadır.

Gölyaka ilçesinin bağlı olduğu Düzce İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Gölyaka ilçesinin bağlı olduğu il olan Düzce ilinin plaka kodu 81 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020