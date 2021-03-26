Düzce Kaynaşlı Nüfusu 2020 - 2021 |  Kaynaşlı İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Düzce Kaynaşlı Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Düzce Kaynaşlı nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Düzce Kaynaşlı Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Kaynaşlı ilçesinin bağlı bulunduğu Düzce ilinde 395 bin 679 kişi yaşamaktadır. Düzce ili 2492 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 230 (km²) si Kaynaşlı ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Düzce Kaynaşlı nüfusu 20 bin 545 kişidir.

Düzce Toplam Nüfusu Kaçtır?

395,679 kişidir.

Kaynaşlı İlçe Nüfusu Kaçtır?

20,545 kişidir.

Kaynaşlı Belde Köy Nüfusu Kaçtır?

10,678 kişidir.

Düzce Kaynaşlı Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde 4,4 olarak gerçekleşmiştir.

Kaynaşlı İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : 31,316091 Enlem : 31,316091

Kaynaşlı İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Düzce iline bağlı bulunan Kaynaşlı ilçesinin telefon alan kodu 0 380 şeklinde başlamaktadır.

Kaynaşlı ilçesinin bağlı olduğu Düzce İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Kaynaşlı ilçesinin bağlı olduğu il olan Düzce ilinin plaka kodu 81 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020