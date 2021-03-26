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Düzce Cumayeri Nüfusu 2020 - 2021 |  Cumayeri İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

2020 - 2021 Düzce Cumayeri nüfusu ve nüfus özellikleri Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı. Böylece 2021 Düzce Cumayeri nüfusu kaç oldu? sorusu cevaplanmış oldu.  TÜİK’ten yapılan açıklamaya göre Düzce Cumayeri nüfusunun 15 bin 002 olduğu açıklandı. Haberimizde  Düzce Cumayeri yüzölçümü kaçtır? sorusuna da yanıt bulabilirsiniz.

Düzce Cumayeri Nüfusu 2020 - 2021 |  Cumayeri İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Düzce Cumayeri Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Düzce Cumayeri nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Düzce Cumayeri Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Cumayeri ilçesinin bağlı bulunduğu Düzce ilinde  395 bin 679 kişi yaşamaktadır. Düzce ili 2492 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 89 (km²) si Cumayeri ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Düzce Cumayeri nüfusu 15 bin 002 kişidir.

Düzce Cumayeri Nüfusu 2020 - 2021 |  Cumayeri İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Düzce Toplam Nüfusu Kaçtır?

395,679 kişidir.

Cumayeri İlçe Nüfusu Kaçtır?

15,002 kişidir.

Cumayeri Belde Köy Nüfusu Kaçtır?

4,372 kişidir.

Düzce Cumayeri Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde  23,8 olarak gerçekleşmiştir.

Düzce Cumayeri Nüfusu 2020 - 2021 |  Cumayeri İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Cumayeri İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam :  30,952106      Enlem :  30,952106

Cumayeri İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Düzce iline bağlı bulunan Cumayeri ilçesinin telefon alan kodu 0 380 şeklinde başlamaktadır.

Cumayeri ilçesinin bağlı olduğu Düzce İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Cumayeri ilçesinin bağlı olduğu il olan Düzce ilinin plaka kodu 81 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020

 

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