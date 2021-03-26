Düzce Gümüşova Nüfusu 2020 - 2021 |  Gümüşova İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Düzce Gümüşova Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Düzce Gümüşova nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Düzce Gümüşova Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Gümüşova ilçesinin bağlı bulunduğu Düzce ilinde 395 bin 679 kişi yaşamaktadır. Düzce ili 2492 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 95 (km²) si Gümüşova ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Düzce Gümüşova nüfusu 16 bin 254 kişidir.

Düzce Toplam Nüfusu Kaçtır?

395,679 kişidir.

Gümüşova İlçe Nüfusu Kaçtır?

16,254 kişidir.

Gümüşova Belde Köy Nüfusu Kaçtır?

7,675 kişidir.

Düzce Gümüşova Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde 25,7 olarak gerçekleşmiştir.

Gümüşova İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : 30,938416 Enlem : 30,938416

Gümüşova İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Düzce iline bağlı bulunan Gümüşova ilçesinin telefon alan kodu 0 380 şeklinde başlamaktadır.

Gümüşova ilçesinin bağlı olduğu Düzce İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Gümüşova ilçesinin bağlı olduğu il olan Düzce ilinin plaka kodu 81 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020