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Düzce Gümüşova Nüfusu 2020 - 2021 |  Gümüşova İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

2020 - 2021 Düzce Gümüşova nüfusu ve nüfus özellikleri Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı. Böylece 2021 Düzce Gümüşova nüfusu kaç oldu? sorusu cevaplanmış oldu.  TÜİK’ten yapılan açıklamaya göre Düzce Gümüşova nüfusunun 16 bin 254 olduğu açıklandı. Haberimizde  Düzce Gümüşova yüzölçümü kaçtır? sorusuna da yanıt bulabilirsiniz.

Düzce Gümüşova Nüfusu 2020 - 2021 |  Gümüşova İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Düzce Gümüşova Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Düzce Gümüşova nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Düzce Gümüşova Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Gümüşova ilçesinin bağlı bulunduğu Düzce ilinde  395 bin 679 kişi yaşamaktadır. Düzce ili 2492 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 95 (km²) si Gümüşova ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Düzce Gümüşova nüfusu 16 bin 254 kişidir.

Düzce Gümüşova Nüfusu 2020 - 2021 |  Gümüşova İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Düzce Toplam Nüfusu Kaçtır?

395,679 kişidir.

Gümüşova İlçe Nüfusu Kaçtır?

16,254 kişidir.

Gümüşova Belde Köy Nüfusu Kaçtır?

7,675 kişidir.

Düzce Gümüşova Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde  25,7 olarak gerçekleşmiştir.

Düzce Gümüşova Nüfusu 2020 - 2021 |  Gümüşova İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Gümüşova İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam :  30,938416      Enlem :  30,938416

Gümüşova İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Düzce iline bağlı bulunan Gümüşova ilçesinin telefon alan kodu 0 380 şeklinde başlamaktadır.

Gümüşova ilçesinin bağlı olduğu Düzce İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Gümüşova ilçesinin bağlı olduğu il olan Düzce ilinin plaka kodu 81 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020

 

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