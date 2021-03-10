Düzce Nüfusu 2020 - 2021 | Düzce Yüzölçümü nedir?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2020 Düzce Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Düzce nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Düzce Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Düzce nüfusu geçen yıla göre 3 bin 513 kişi artarak 395 bin 679 kişi oldu ( 2019 yılında Düzce nüfusu 392 bin 166 kişiydi ) . İstanbul ilinde 198 bin 032 erkek, 197 bin 647 kadın yaşamaktadır.

Düzce Alan kodu nedir?

Düzce ilinin telefon alan kodu 0 380 şeklinde başlamaktadır.

Düzce yüz ölçümü ve yüz ölçümüne göre sıralaması

Yüz ölçümü, bir yerin alanını belirten terim olarak karşımıza çıkmaktadır. Türkiye Dünya'nın bir çok ülkesinden daha büyük yüzölçümüne sahiptir. Bu bağlamda Düzce ilinin yüz ölçümü 2492 (km²) şeklinde kayıtlara geçmiştir. İstanbul diğer illere göre yüz ölçümü sıralaması 78 olarak gözükmektedir.

Yüz ölçümü hesaplarken şehirlerin sınırları içerisinde kalan arazi ve topraklara bakılmaktadır.

Düzce Plaka kodu nedir?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Düzce ilinin plaka kodu 81 olarak belirlenmiştir

Düzce 2020 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Düzce 2020 Yılı Toplam Nüfusu : 395679

Düzce 2020 Yılı Erkek Nüfusu : 198032

Düzce 2020 Yılı Kadın Nüfusu : 197647

Düzce 2020 Yılı Nüfus Sıralaması : 50

Düzce 2020 Yılı Ortalama Hane Halkı Büyüklüğü : 3,27 Kişidir.

Düzce 2020 Yılı Ortalama İlk Evlenme Yaşı Erkek : 27,73 olduğu görülmektedir.

Düzce 2020 Yılı Ortalama İlk Evlenme Yaşı Kadın : 24,76 olduğu görülmektedir.

Düzce 2020 Yılı Boşanma Sayısı : 593 kişi boşanmıştır.

Düzce 2020 Yılı Yabancı Kişi Sayısı : 6335

Düzce 2020 Yılı İlçe Toplam Nüfusu : 263728

Düzce 2020 Yılı İlçe Erkek Nüfusu : 132046

Düzce 2020 Yılı İlçe Kadın Nüfusu : 131682

Düzce 2020 Yılı Belde Köy Toplam Nüfusu : 131951

Düzce 2020 Yılı Belde Köy Erkek Nüfusu : 65986

Düzce 2020 Yılı Belde Köy Kadın Nüfusu : 65965

Düzce 2020 Yılı Nüfus yoğunluğu Nüfusu : 154 kişidir.

Düzce 2019 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Erkek : 196494 Kadın : 195672 Toplam : 392166 Nüfus yoğunluğu : 153 kişidir.

Düzce 2019 yılı ilçe nüfusu

Erkek : 129797 Kadın : 129005 Toplam : 258802

Düzce 2019 yılı Belde - Köy nüfusu

Erkek : 66697 Kadın : 66667 Toplam : 133364

Düzce 2018 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Erkek : 194051 Kadın : 193793 Toplam : 387844 Nüfus yoğunluğu : 151 kişidir.

Düzce 2018 yılı ilçe nüfusu

Erkek : 125173 Kadın : 124989 Toplam : 387844

Düzce 2018 yılı Belde - Köy nüfusu

Erkek : 68878 Kadın : 68804 Toplam : 137682

Düzce 2017 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Erkek : 188855 Kadın : 188755 Toplam : 377610 Nüfus yoğunluğu : 147 kişidir.

Düzce 2017 yılı ilçe nüfusu

Erkek : 122001 Kadın : 122067 Toplam : 244068

Düzce 2017 yılı Belde - Köy nüfusu

Erkek : 66854 Kadın : 66688 Toplam : 137682

Düzce 2016 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Erkek : 185775 Kadın : 184596 Toplam : 370371 Nüfus yoğunluğu : 144 kişidir.

Düzce 2016 yılı ilçe nüfusu

Erkek : 118138 Kadın : 117559 Toplam : 235697

Düzce 2016 yılı Belde - Köy nüfusu

Erkek : 67637 Kadın : 67037 Toplam : 134674

Düzce 2015 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Erkek : 181197 Kadın : 179191 Toplam : 360388 Nüfus yoğunluğu : 140 kişidir.

Düzce 2015 yılı ilçe nüfusu

Erkek : 112871 Kadın : 111411 Toplam : 224282

Düzce 2015 yılı Belde - Köy nüfusu

Erkek : 68326 Kadın : 67780 Toplam : 136106