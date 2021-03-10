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Düzce Nüfusu 2020 - 2021 | Düzce Yüzölçümü nedir?

2020 - 2021 Düzce nüfusu ve nüfus özellikleri Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı. Böylece 2021 Düzce nüfusu kaç oldu? sorusu yanıtını bulmuş oldu. TÜİK’ten yapılan açıklamaya göre Düzce ilinin nüfusunun 395 bin 679 kişi olduğu açıklandı. Haberimizde Düzce yüz ölçümü nedir? sorusuna da yanıt bulabilirisiniz.

Düzce Nüfusu 2020 - 2021 | Düzce Yüzölçümü nedir?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2020 Düzce Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Düzce nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Düzce Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Düzce nüfusu geçen yıla göre 3 bin 513 kişi artarak 395 bin 679 kişi oldu ( 2019 yılında Düzce nüfusu 392 bin 166 kişiydi ) . İstanbul ilinde 198 bin 032 erkek, 197 bin 647 kadın yaşamaktadır.

Düzce Alan kodu nedir?

Düzce ilinin telefon alan kodu 0 380 şeklinde başlamaktadır.

Düzce yüz ölçümü ve yüz ölçümüne göre sıralaması

Yüz ölçümü, bir yerin alanını belirten terim olarak karşımıza çıkmaktadır. Türkiye Dünya'nın bir çok ülkesinden daha büyük yüzölçümüne sahiptir. Bu bağlamda Düzce ilinin yüz ölçümü 2492 (km²) şeklinde kayıtlara geçmiştir. İstanbul diğer illere göre yüz ölçümü sıralaması 78 olarak gözükmektedir.

Yüz ölçümü hesaplarken şehirlerin sınırları içerisinde kalan arazi ve topraklara bakılmaktadır.

Düzce Plaka kodu nedir?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Düzce ilinin plaka kodu 81 olarak belirlenmiştir

Düzce Nüfusu 2020 - 2021 | Düzce Yüzölçümü nedir?

Düzce 2020 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Düzce 2020 Yılı Toplam Nüfusu : 395679

Düzce 2020 Yılı Erkek Nüfusu : 198032   

Düzce 2020 Yılı Kadın Nüfusu : 197647   

Düzce 2020 Yılı Nüfus Sıralaması : 50

Düzce 2020 Yılı Ortalama Hane Halkı Büyüklüğü : 3,27 Kişidir.

Düzce 2020 Yılı Ortalama İlk Evlenme Yaşı Erkek : 27,73 olduğu görülmektedir.

Düzce 2020 Yılı Ortalama İlk Evlenme Yaşı Kadın : 24,76 olduğu görülmektedir.

Düzce 2020 Yılı Boşanma Sayısı : 593 kişi boşanmıştır.

Düzce 2020 Yılı Yabancı Kişi Sayısı : 6335

Düzce 2020 Yılı İlçe Toplam Nüfusu : 263728       

Düzce 2020 Yılı İlçe Erkek Nüfusu : 132046

Düzce 2020 Yılı İlçe Kadın Nüfusu : 131682          

Düzce 2020 Yılı Belde Köy Toplam Nüfusu : 131951

Düzce 2020 Yılı Belde Köy Erkek Nüfusu : 65986               

Düzce 2020 Yılı Belde Köy Kadın Nüfusu : 65965               

Düzce 2020 Yılı Nüfus yoğunluğu Nüfusu : 154 kişidir.

Düzce Nüfusu 2020 - 2021 | Düzce Yüzölçümü nedir?

Düzce 2019 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Erkek : 196494  Kadın : 195672  Toplam : 392166  Nüfus yoğunluğu : 153 kişidir.  

Düzce 2019 yılı ilçe nüfusu

Erkek : 129797  Kadın : 129005  Toplam : 258802  

Düzce 2019 yılı Belde - Köy nüfusu

Erkek : 66697  Kadın : 66667  Toplam : 133364  

Düzce 2018 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Erkek : 194051  Kadın : 193793  Toplam : 387844  Nüfus yoğunluğu : 151 kişidir.  

Düzce 2018 yılı ilçe nüfusu

Erkek : 125173  Kadın : 124989  Toplam : 387844  

Düzce 2018 yılı Belde - Köy nüfusu

Erkek : 68878  Kadın : 68804  Toplam : 137682  

Düzce 2017 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Erkek : 188855  Kadın : 188755  Toplam : 377610  Nüfus yoğunluğu : 147 kişidir.  

Düzce 2017 yılı ilçe nüfusu

Erkek : 122001  Kadın : 122067  Toplam : 244068  

Düzce 2017 yılı Belde - Köy nüfusu

Erkek : 66854  Kadın : 66688  Toplam : 137682  

Düzce 2016 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Erkek : 185775  Kadın : 184596  Toplam : 370371  Nüfus yoğunluğu : 144 kişidir.  

Düzce 2016 yılı ilçe nüfusu

Erkek : 118138  Kadın : 117559  Toplam : 235697  

Düzce 2016 yılı Belde - Köy nüfusu

Erkek : 67637  Kadın : 67037  Toplam : 134674  

Düzce 2015 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Erkek : 181197  Kadın : 179191  Toplam : 360388  Nüfus yoğunluğu : 140 kişidir.  

Düzce 2015 yılı ilçe nüfusu

Erkek : 112871  Kadın : 111411  Toplam : 224282  

Düzce 2015 yılı Belde - Köy nüfusu

Erkek : 68326  Kadın : 67780  Toplam : 136106  

 

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