Düzce Çilimli Nüfusu 2020 - 2021 |  Çilimli İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Düzce Çilimli Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Düzce Çilimli nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Düzce Çilimli Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Çilimli ilçesinin bağlı bulunduğu Düzce ilinde 395 bin 679 kişi yaşamaktadır. Düzce ili 2492 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 96 (km²) si Çilimli ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Düzce Çilimli nüfusu 19 bin 902 kişidir.

Düzce Toplam Nüfusu Kaçtır?

395 bin 679 kişidir.

Çilimli İlçe Nüfusu Kaçtır?

19 bin 902 kişidir.

Çilimli Belde Köy Nüfusu Kaçtır?

9,824 kişidir.

Düzce Çilimli Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde -3,7 olarak gerçekleşmiştir.

Çilimli İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : 31,047253 Enlem : 31,047253

Çilimli İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Düzce iline bağlı bulunan Çilimli ilçesinin telefon alan kodu 0 380 şeklinde başlamaktadır.

Çilimli ilçesinin bağlı olduğu Düzce İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Çilimli ilçesinin bağlı olduğu il olan Düzce ilinin plaka kodu 81 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020