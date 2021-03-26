Düzce Yığılca Nüfusu 2020 - 2021 |  Yığılca İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Düzce Yığılca Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Düzce Yığılca nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Düzce Yığılca Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Yığılca ilçesinin bağlı bulunduğu Düzce ilinde 395 bin 679 kişi yaşamaktadır. Düzce ili 2492 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 773 (km²) si Yığılca ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Düzce Yığılca nüfusu 14 bin 644 kişidir.

Düzce Toplam Nüfusu Kaçtır?

395,679 kişidir.

Yığılca İlçe Nüfusu Kaçtır?

14,644 kişidir.

Yığılca Belde Köy Nüfusu Kaçtır?

11,583 kişidir.

Düzce Yığılca Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde -24,6 olarak gerçekleşmiştir.

Yığılca İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : 31,444073 Enlem : 31,444073

Yığılca İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Düzce iline bağlı bulunan Yığılca ilçesinin telefon alan kodu 0 380 şeklinde başlamaktadır.

Yığılca ilçesinin bağlı olduğu Düzce İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Yığılca ilçesinin bağlı olduğu il olan Düzce ilinin plaka kodu 81 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020