Edis Bytyqi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Edis Bytyqi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Edis Bytyqi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Edis Bytyqi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Edis Bytyqi 27 Şubat 2003 tarihinde Münsterlingen şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Aslen Kosova uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Edis Bytyqi Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SEM Management yapmaktadır. Edis Bytyqi, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC St. Gallen 1879 U21 futbol takımında oynamaktadır. FC St. Gallen 1879 U21 takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Edis Bytyqi'nin FC St. Gallen 1879 U21 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Edis Bytyqi Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Edis Bytyqi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Edis Bytyqi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Edis Bytyqi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında St. Gallen U18

1 Temmuz 2021 yılında St. Gallen U21

Edis Bytyqi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Edis Bytyqi şuan FC St. Gallen 1879 U21 takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

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