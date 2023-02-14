Bela Dumrath kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bela Dumrath Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bela Dumrath adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bela Dumrath Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bela Dumrath 18 Kasım 2003 tarihinde Hamburg şehrinde doğmuştur. 1,98 m boyundadır. Aslen Almanya,İsviçre uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bela Dumrath Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Bela Dumrath, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC St. Gallen 1879 futbol takımında oynamaktadır. FC St. Gallen 1879 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Bela Dumrath'nin FC St. Gallen 1879 ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Bela Dumrath Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Bela Dumrath isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Bela Dumrath Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bela Dumrath futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında SO-Schweiz U18

5 Eylül 2020 yılında Chur 97

1 Temmuz 2022 yılında FC St. Gallen

Bela Dumrath Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bela Dumrath şuan FC St. Gallen 1879 takımında oynamakta ve 35 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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