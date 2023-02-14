Fabian Schubert kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fabian Schubert Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Fabian Schubert adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Fabian Schubert Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Fabian Schubert 29 Ağu 1994 tarihinde Eisenkappel-Vellach şehrinde doğmuştur. 1,94 m boyundadır. Aslen Avusturya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Fabian Schubert Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini HAGMAYR Sportmanagement yapmaktadır. Fabian Schubert, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC St. Gallen 1879 futbol takımında oynamaktadır. FC St. Gallen 1879 takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Fabian Schubert'nin FC St. Gallen 1879 ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Fabian Schubert Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Fabian Schubert isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

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Fabian Schubert Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Fabian Schubert futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

4 Ağu 2008 yılında AKA Kärnten U15

1 Ocak 2009 yılında AKA Kärnten U17

1 Temmuz 2010 yılında VST Völkermarkt

1 Temmuz 2015 yılında SV Ried

1 Temmuz 2017 yılında Sturm Graz

31 Ağu 2018 yılında TSV Hartberg

1 Temmuz 2019 yılında Blau Weiss Linz

1 Temmuz 2021 yılında FC St. Gallen

Fabian Schubert Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Fabian Schubert şuan FC St. Gallen 1879 takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

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