Lukas Watkowiak kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lukas Watkowiak Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lukas Watkowiak adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lukas Watkowiak Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lukas Watkowiak 6 Mart 1996 tarihinde Frankfurt am Main şehrinde doğmuştur. 1,97 m boyundadır. Aslen Almanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lukas Watkowiak Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SOCCERNATION GROUP yapmaktadır. Lukas Watkowiak, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC St. Gallen 1879 futbol takımında oynamaktadır. FC St. Gallen 1879 takımına 20 Ağu 2020 tarihinde katılmıştır. Lukas Watkowiak'nin FC St. Gallen 1879 ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Lukas Watkowiak Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Lukas Watkowiak isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Lukas Watkowiak Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lukas Watkowiak futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında FSV Frankf. U17

1 Temmuz 2012 yılında Mainz 05 U17

1 Temmuz 2013 yılında Mainz 05 U19

1 Temmuz 2015 yılında FSV Mainz 05 II

1 Temmuz 2017 yılında Wehen Wiesbaden

20 Ağu 2020 yılında FC St. Gallen

Lukas Watkowiak Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lukas Watkowiak şuan FC St. Gallen 1879 takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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