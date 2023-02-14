Jeremy Guillemenot kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jeremy Guillemenot Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jeremy Guillemenot adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jeremy Guillemenot Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jeremy Guillemenot 6 Ocak 1998 tarihinde Genf şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Aslen İsviçre,Fransa uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Jérémy Bruno Guillemenot şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jeremy Guillemenot Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Libera Sports yapmaktadır. Jeremy Guillemenot, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC St. Gallen 1879 futbol takımında oynamaktadır. FC St. Gallen 1879 takımına 30 Ocak 2019 tarihinde katılmıştır. Jeremy Guillemenot'nin FC St. Gallen 1879 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Jeremy Guillemenot Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/jeremyguillemenot/

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Jeremy Guillemenot Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Jeremy Guillemenot isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 700 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Jeremy Guillemenot Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jeremy Guillemenot futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Servette U18

1 Temmuz 2015 yılında Servette FC

1 Temmuz 2016 yılında Barça U19

1 Temmuz 2017 yılında Barcelona B

1 Eylül 2017 yılında CE Sabadell

30 Haziran 2018 yılında Barcelona B

25 Temmuz 2018 yılında Rapid Wien

30 Ocak 2019 yılında FC St. Gallen

Jeremy Guillemenot Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jeremy Guillemenot şuan FC St. Gallen 1879 takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Jeremy Guillemenot Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FC UGS Genève (2006-2008), Servette FC (2008-2015), FC Barcelona (2016-2017)

İsviçre U21 takımında 9 numaralı formasıyla 7 Eylül 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 17 maçta 4 gol atmıştır.

İsviçre U19 takımında 9 numaralı formasıyla 12 Kasım 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 13 maçta 8 gol atmıştır.

İsviçre U18 takımında 9 numaralı formasıyla 22 Eylül 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 3 gol atmıştır.

İsviçre U17 takımında 9 numaralı formasıyla 19 Ağu 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 4 gol atmıştır.

İsviçre U16 takımında 9 numaralı formasıyla 5 Eylül 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 1 gol atmıştır.

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